La corista de la banda contó que Pepo iba tomando vodka mientras manejaba

El fiscal Diego Bensi confirmó que la corista, Romina Cándidas en el testimonio dijo que en el momento del accidente estaban tomando vodka.

Las pericias toxicológicas en los próximos días confirmarán o no el testimonio de la mujer, pero el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, dijo: "Es motivo de imputación que circulaba a alta velocidad, tomando alcohol y no siendo prudente en el manejo del vehículo. El imputado ahora está detenido, el juez ordena la detención y empieza un plazo de 15 días para que la fiscalía decida si va a solicitar o no la prisión preventiva. En estos 30 días se van a completar todas las pericias".

La Justicia contradijo al Pepo y determinó que él manejaba la camioneta

Volcó El Pepo y fue internado, dos acompañante murieron