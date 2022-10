La costa del Limay ya se puede recorrer de punta a punta

"Esta obra fue parte del compromiso que asumimos en la plataforma de gobierno y hoy definitivamente ponemos la ciudad de cara al río. Hoy el río es de todos y todas de manera equitativa y gratuita. Esto potencia el desarrollo turístico de Neuquén", expresó.

"Siento orgullo de algo que no es muy habitual que suceda en Argentina, que es cumplir con lo que nos habíamos comprometido en la plataforma de gobierno que era continuar lo que estaba bien. Nosotros no vinimos a destruir nada, por lo contrario, no solamente lo cuidamos sino que incorporamos el conocimiento necesario", agregó.

El jefe comunal destacó que se trata de una ciudad que está "mirando al río" y sumó: "Estamos cuidando estos lugares que estaban siendo utilizados por tres personas y ahora es de todos y cada uno de los vecinos y vecinas".

gaido paseo costero interna

Por su lado, el gobernador Omar Gutiérrez expresó que el proyecto “es la respuesta a un pueblo que piensa, vive y siente y quiere crecer de la mano de la libertad. Esto es lo que representa cuando Mariano dice que no hay grietas en la provincia de Neuquén porque los consensos y acuerdos como estos han permitido incorporar y agrandar la ciudad para el transito ciudadano”.

Además, destacó que esta ampliación generará trabajo y permitirá consolidar a Neuquén en su desarrollo turístico, con un impacto en su desarrollo económico y social, “mirando al río”.

“Tengo respeto, estima y adhesión por Mariano porque en la pandemia ha construido 20 kilómetros de Paseo Costero y tiene en su ADN una planificación armónica de la ciudad”, sumó el mandatario. Al mismo tiempo, celebró que esto fue posible mediante un trabajo en equipo y “con transparencia, equilibrio y buena salud de las finanzas municipales”.

El Paseo Costero

El nuevo tramo del Limay une a todo el paseo con bicisenda y veredón peatonal, además suma mobiliario que permite el descanso y miradores para la contemplación de paisajes únicos, cestos de residuos y cartelería para la convivencia entre peatones y ciclistas.

Así, se incorpora una zona que era inaccesible hasta ahora: el sector de la Isla Verde, que se vincula mediante un pequeño puente con el balneario Sandra Canale, y el área comprendida entre el Club de Ingenieros hasta la calle Anaya, recientemente asfaltada.

De este modo, el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, consideró que la inauguración total y definitiva de todo el perfil de la costa del Limay marca un punto en la historia de la ciudad, “fundamental y es un cambio para toda la vida del paisaje, porque se incorpora un atributo de identidad de los neuquinos que tiene que ver con el cuidado y disfrute del río Limay”.

“Estas obras son de la ciudad, este sector que hoy inauguramos descubre paisajes que eran desconocidos para los vecinos y vecinas. Esta es la novena etapa y ya no hay más porque ya no hay nada que corte el camino e impida que una persona pueda acceder a los ríos. Esto es parte de la plataforma de gobierno del intendente Mariano Gaido. Esto es palabra cumplida”.

Por último, recordó que “cuando llegamos a la gestión había 1400 metros de hermoso paseo costero y hoy sobre el Limay tenemos 14 mil metros de este paseo”.

En este sentido se expresó Claudio Almaza, presidente de la vecinal de La Zagala: “La gestión realizada es un paso fundamental que nos ha permitido llegar a un acuerdo que nos beneficia a todos como vecinos”. Al mismo tiempo, agradeció especialmente a Morán “que estuvo en todo momento a disposición de los vecinos en cada consulta que se realizaba. Hoy podemos disfrutar de un trabajo y un proyecto que se ha concluido gracias al trabajo de mucha gente”.

Del mismo modo, el presidente de la vecinal de Altos del Limay, Fernando Banchio, agradeció a “Mariano (Gaido) y a Omar (Gutiérrez) porque esto hace años atrás no tenía visibilización para los vecinos y desde hace dos años nos sentimos orgullosos y felices de ver cómo crece Neuquén mirando al río. Estas cosas suman y estamos contentos de contar con el acompañamiento en cada una de las cosas”.