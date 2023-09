La crisis y el regreso del trueque: cambian ropa por comida

Los intercambios se hacen por lo mínimo . Un pantalón de adultos no puede valer más que un producto alimentario . En el trueque la necesidad es tan extrema que nadie puede dar más que eso.

Es la triste solución a que llegaron en medio de la desesperación. Y tiene un agregado inesperado en materia de inseguridad. En su mayoría son las mujeres las que van al trueque con lo que van a cambiar, y nada más. La actividad se organiza a través de Facebook en un grupo que se llama "canje Alpino" y se realiza los martes y jueves.

"Lo hacemos porque por más que nuestros maridos trabajen, la plata no alcanza", cuenta una de las mujeres, quién además cuenta que a la feria no llevan teléfonos celulares ni plata. De esa manera consiguen negociar, y que no las roben en la vuelta a casa.

Treuque en Florencio Varela.jpg El trueque se organiza por grupos de Facebook y funciona los martes y jueves en Florencio Varela.

Sin dudas la vuelta al trueque y la inseguridad son dos caras extremas y crudas de la realidad argentina, que se replican en varias zonas del interior del país. Son muchas las plazas y que sirven de sitio de feria para llevar adelante esta práctica medieval que se convierte en un paliativo y permite llevar algunos productos de primera necesidad al hogar.