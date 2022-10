La crítica de Marcela Tauro al trabajo de Mirtha Legrand en su regreso a la TV

"Yo esperaba otra cosa. ¡Yo amo a Mirtha! ¿Hace cuánto que no estaba en la tele? ¡Yo esperaba una fiesta!", empezó su exposición Tauro al aire de Intrusos, programa de América TV del que es panelista. "Esperé una ceremonia de la vuelta de ella ¡Que se lo merecía!", siguió con su crítica.

"La gente la esperaba una superproducción, pero el rating no fue bueno. Quien está festejando es la competencia, PH", dijo Tauro sobre los datos obtenidos sobre el rating del regreso de la diva, cuando el programa no alcanzó las expectativas. "Uno pensaba que en el primer programa iba a descollar, y ella se lo merecía. Yo esperaba que hiciera 9 ó 10 puntos, y más. Para empezar esperaba otra mesa, más glamour", continuó.

Con respecto a ese tema puntual, Tauro fue tajante y aseguró que no estaba de acuerdo con los invitados que tuvo el primer programa. "¿Quieren que sea cruda? ¿Quieren que lo diga? ¡Lo digo! no estaba para ir al primer programa "El Puma" Rodríguez. Pero ¡Me ponen en una situación que lo tengo que decir yo y no lo dicen los demás!", exclamó.

Por último, la periodista sentenció: "Yo hubiera llevado a un Tinelli, a Canosa, no sé a alguien que no veas en otro lado. También es cierto que no es fácil producir. ¡Pero es Mirtha! ¡Es la única mujer de esa edad que conduce en el mundo!", cerró la periodista especializada en espectáculos y que actualmente trabaja en Intrusos.