La crítica de Vignolo a los candidatos: "Dejaron con vida a un asesino"

Para el relator, el certamen tiene mucho por jugarse todavía y aseguró que el empate de Boca, como la derrota del Lobo, no solo dejaron abierta la definición del campeonato, también le dieron vida al Millo de Marcelo Gallardo.

"Yo creo que esta fecha tenían la posibilidad de dejar afuera a River de la conversación", señaló el conductor de ESPN ; y añadió: "River, más allá del rendimiento, de que no tiene el brillo, no tiene la consistencia, como no la tiene nadie en el torneo, es un rival al que querés siempre fuera de la lucha".

"Boca y Gimnasia tenían la posibilidad de dejar afuera de la conversación a River. No es más candidato River, que ningún otro, pero creo que River sabe qué hacer cuando le dan una oportunidad", señaló el Pollo.

Y cerró: "El error es que dejaron con vida a un asesino que cuando se levanta te puede matar. Le dieron vida al campeonato, pero sobre todo, le dieron vida a River".