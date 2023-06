La decisión de Luis Ventura sobre el futuro de Jey Mammón

"No veo el motivo para que Jey Mammón no esté incluido en el ayudamemoria", aseguró Ventura al salir al aire en el programa Mañanísima. La entrevista presentó una curiosidad pocas veces vista, probablemente, en toda la historia de la televisión argentina: uno de los encargados de hacerle el reportaje fue Facundo Ventura, uno de sus hijos, quien se muestra cada vez más sólido en su función de "panelista invitado" al ciclo, cuya conductora original es Carmen Barbieri.

"Yo no sé si Jey va a estar nominado o no, y si va ir o no a la fiesta, pero él el año pasado trabajó, fue conductor de un programa muy exitoso, para mi gusto además lo hizo muy bien, y hay un dato que está claro y que es clave. Acá no es que la justicia no habló o que hay una definición que está en camino”, explicó Ventura.

Luis Ventura_ _No vamos a sacar a Jey Mammon de una terna_.mp4 Luis Ventura habló del caso Jey Mammón.

"No, acá la justicia ya resolvió y lo hizo antes de que el caso se hiciera mediático. Acá la justicia absolvió a Jey, nos guste o no lo absolvió", aclaró el popular y querido "Luisito", que vio su celular atestado de mensajes de gente que quería saludarlo por el día del periodista.

El famoso y polémico "ayudamemoria" no es más que un papel donde están anotados -muchas veces a mano- qué figuras trabajaron y qué programas salieron al aire la temporada que se pone en análisis. Sirve para evitar omisiones o caer en errores como cuando le dieron a Nacho Goano un premio que no le correspondía y debió devolver. Es un sistema "medio casero" que ideó Ventura para resolver esos inconvenientes, como el "cuentaganado" manual que utiliza para decidir las votaciones. El "Estilo Ventura" en todo su esplendor.

"Si la justicia decidió, quien soy yo o quién es APTRA para tomarse atribuciones de cercenar la presencia de una persona", se preguntó Ventura. "Para APTRA, lo que decide la justicia es sagrado. Si no, para qué tenemos leyes y para qué se hacen los juicios, ¿No?", argumentó en el mismo sentido. En base a eso, concluyó que "si los socios lo votan, por qué motivo debería dejar de estar nominado. Ahora, si los socios deciden otra cosa, pues también se acatará esa decisión".

Poco después de pararse de manos frente a una observación de Pampito en cuanto a que "lo invitan sin tener en cuenta las cuestiones morales", Ventura volvió a decir que el conductor del evento "todavía no está definido" pero prácticamente descartó la idea de que sea alguien que venga del extranjero.

"Sería muy difícil porque acá no lo conocería nadie", respondió Luis, quien admitió que no le cae mal que una de las responsables sea Wanda Nara: "La conozco hace muchos años y siempre fue un éxito. Cuando la poníamos en las tapas de Paparazzi, que fuimos los primeros en darle portadas, se agotaban las ediciones".