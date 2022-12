La decisión que tomó Jorge Rial tras el triunfo de la Scaloneta

La Selección Argentina festeja el triunfo de la Copa del Mundo y el furor y fanatismo no para. El mundo está, de apoco, cumpliendo las promesas y uno de ellos fue Jorge Rial quien en su programa Argenzuela contó lo que hará en lo que será una decisión “de por vida”.

"Yo vi los tres mundiales. Los tres. El del 78 con Kempes, el del 86 con Diego y ahora el de 2022 con Messi. Grandiosos los tres. Todos. Tenemos tres estrellas, y yo también las quiero tener. Así que me las voy a tatuar. Tengo que buscar un lugar acá en el pecho para llevar con orgullo las tres estrellas que tiene el fútbol argentino" anunció en su programa que sale por el canal C5N todas las tardes.

Su panel, conformado por Mariana Brey, Damián Rojo y Paulo Kablan, estuvieron de acuerdo en que era una buena excusa para meterle “un adornito más” a su cuerpo. Claro que no es la primera vez que el conductor se someterá a las agujas y la tinta, sino que ya lo ha hecho en repetidas ocasiones y empezó de grande.

Uno de sus tatuajes despertó un poco de polémica cuando decidió plasmar en su piel a Evita con un pañuelo verde. Por aquel entonces, los movimientos feministas de todo el país peleaban por conseguir la ley del aborto (sancionada finalmente) y Rial se sumó al reclamo de esas millones de mujeres que inundaron las calles de todo el país.

En las últimas horas, cuestionó el festejo de Susana Giménez en Punta del Este. "¿Vieron cómo festejo el mundial? ¡Tocando una campanita en su mansión en Punta del Este! ¡Una campanita! ¡No, Susana, nooooo! ¿No tiene un amigo que le avise, alguien cercano que le diga que esas cosas no van?", dijo el periodista y elogió a Mirtha Legrand. "Está haciendo todo bien Mirtha, desde antes de la pandemia para acá, todo bien está haciendo. En cambio, la otra... no, lo de la otra no tiene arreglo", dijo comparando a la diva de los almuerzos con la de los teléfonos.