La decisión que tomó River tras el escándalo por el "bulto" de Gallardo en la estatua

“La escultura se hace con bloques gigantescos de telgopor, eso se va serruchando y esa parte en un momento quedó más grande. La artista me preguntó si lo dejaba así, y yo le dije ‘que quede así’. Yo lo hubiese hecho más grande todavía y no me pareció una cargada”, agregó quien también fue parte del cuerpo médico de River.

Gallardo bulto 1.jpg

“Es una repercusión que no me gusta. Pero esto no es el David de Miguel Ángel, es una estatua del fútbol de un técnico de River y no tiene detalles como el David que se ven las uñas, las venas. Esto es rústico. Las proporciones no son las mismas, incluso la mano es más grande porque se necesitaba mayor superficie para sostener esa copa que también es grande”, explicó.

“A la gente le diría que esto es arte. Pero yo quiero que esto le guste a todos. Si al uno por ciento de los hinchas de River no le gustó, si se puede corregir que se corrija”, aseguró antes de agregar: “No fue de cargada, fue hecho con pasión y amor. Si el foco (de atención)] es el estemos hablando de esto hoy, no fue para el lado que los hinchas de River queríamos. Es un atributo que uno resalta de Marcelo [Gallardo], pero si no gustó se puede corregir”.

Es por eso que desde la CD de River se decidió que se limaría el bulto de la estatua para así evitar la controversia. Mercedes Savall, artista que hizo la estatua, también habló del tema y explicó porqué tomó esa decisión.

Gallardo bulto 2.jpg

“Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente Trillo. Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”, agregó Mercedes Savall.

“Yo me hago cargo de lo que hice pero no quiero que se sienta como una falta de respeto. Si él lo pide, el cambiar la escultura, lo voy a respetar a él porque él tiene que ser feliz con su estatua”, aseguró la artista.

“Hay varios guiños a la hinchada en la obra, en cuanto a ese tema, quise decir que hay que tener con qué estar durante 8 años al frente de semejante club y ese guiño significa que los tiene bien puestos”, cerró Mercedes Savall.