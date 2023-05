La defensa de Gutiérrez dijo que fue un "accidente" y generó incomodidad en la sala

La defensa del acusado de asesinar a Facundo Castillo, representada por Martín Segovia y Carlos Vila, realizó su alegato de apertura durante la mañana de este lunes y volvió a remarcar que no se trató de un crimen, sino de un "accidente". Uno de los letrados también realizó una serie de declaraciones que generaron mucha incomodad entre el público presente e incluso se extendió en el tiempo que tenía para exponer, cuando la fiscalía respetó los minutos otorgados por el juez Guillermo Merlo.

Juicio por Facundo Castillo23.jpg La defensa de Gutiérrez dijo que fue un "accidente" y generó incomodad en la sala Anahí Cárdena

A su vez, el letrado -en un intento por simpatizar con el jurado y lo cual generó algo de incomodad- afirmó que le tiene "respeto" a Facundo y que notaba que había sido una persona muy buena. "Ramiro huyó, hizo marcha atrás, por desgracia estaba este angelito de Facundo Castillo y lo mató. Con todo el respeto que me merece, ¿eso es una acción de homicidio culposo?", cuestionó.

Y agregó: "No es cierto que Ramiro Guitérrez circulaba por la banquina, no impactó frontalmente a Facundo, no es cierto que haya cinco tentativas de homicidio, todo eso es falso (...) Sí es cierto que dar la vuelta en U está mal, pero ¿todo lo que está mal es una tentativa de homicidio? Cada vez que hago una conducta antirreglamentaria, ¿yo ya soy autor de una tentativa de homicidio?".

Lo más fuerte de su alegato llegó cuando afirmó que Facundo también "tuvo su culpa" en ese momento, en el cual fue asesinado. "Estaba sobre la calzada, se había caído. Tenía 0,90 g/l de alcohol al momento de la autopsia, por lo que cuando sucedió todo tenía más", expresó.