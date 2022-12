No obstante, Segovia mencionó que el mediático letrado podría colaborar con ellos, si es necesario, en el caso de que se presente un fallo adverso.

En cuanto a la investigación remarcó que Gutiérrez está detenido desde el primer día -aunque el joven se dio a la fuga y estuvo prófugo por varias horas- y que el caso tiene dos posiciones encontradas.

Burlando - Ramiro Gutiérrez La defensa de Gutiérrez habló sobre Burlando: ¿Se va o se queda?

"La responsabilidad de mi cliente es indiscutible. Sí decimos que no es responsable de un homicidio simple, sino de un homicidio culposo", expresó Segovia. Y comentó que ya van por la quinta audiencia y que esperan que el 16 de diciembre se realice la última en cuanto al proceso de control de acusación. El juicio en sí iniciaría en febrero de 2023.

Los intentos de Gutiérrez para zafar del juicio por jurados

Hace un mes aproximadamente se llevó a cabo una audiencia para continuar con control acusación, donde la defensa del imputado, Ramiro Gutiérrez, intentó -una vez más- zafar del juicio por jurados.

Según se indicó en el planteo de la defensa particular, representada por Carlos Vila Llanos y Martín Segovia, Gutiérrez tendría el derecho de poder renunciar a ser juzgado en un juicio por jurados y apuntó contra los medios de comunicaciones por poner a la gente "en contra" del acusado.

Sin embargo, la jueza Florencia Caruso no hizo lugar al pedido y remarcó que es obligatorio e irrenunciable cuando la pretensión punitiva impuesta por la fiscalía es de 12 años o mayor. "No me voy a cansar de decir estas dos palabras. No lo digo yo, lo dice el Código de Procedimientos", agregó.

En un segundo planteo, los abogados defensores hablaron sobre la "objetividad de la fiscalía" e incluso instaron recusar al fiscal jefe Santiago Marquez Gauna. No obstante, no hizo lugar al planteo y se lo mantuvo al frente del proceso.

Audiencia por Facundo Castillo WEB03.jpg Anahí Cárdena

Ya en el tercero, por su parte, hablaron de la "sospecha de parcialidad" y que Gutiérrez será juzgado "sin ser escuchado". En esta instancia hablaron de notas periodísticas de los medios de comunicación de la región sobre el caso del crimen de Facundo Castillo y que las mismas fueron "en contra de Gutiérrez".

Es así como dieron a entender que los jurados que sean seleccionados para el juicio llegarán con una opinión formada al juicio sin tener en cuenta lo que el imputado tenga para decir.

En este sentido, Caruso remarcó que Gutiérrez será escuchado y que siempre tendrá la posibilidad de hablar. Si bien reconoció que el caso fue "notorio y mediatizado", aseguró que no encontró ningún elemento específico que pudiera demostrar esta observación. También indicó que se estaría "subestimando al posible jurado", cuando nadie sabe quiénes van a ser.

"No van a ser sólo de Cipolletti, sino de toda la jurisdicción, que va desde Fernández Oro hasta Catriel. No puedo decir que todas esas personas van a venir a condenar al acusado. La audiencia de selección todavía no se llevó a cabo. No me puedo adelantar a algo que ninguno tiene certeza de que podría llegar a ocurrir", agregó.

El relato de los hechos

Según la hipótesis de la fiscalía, todo ocurrió durante la mañana del domingo 19 de diciembre de 2021, cuando Facundo salía junto a un grupo de amigos y amigas de la fiesta "Celebrate", que se llevó a cabo en la localidad de Cipolletti. Todos se dirigían hacia la Ruta 22, ya que había una combi alquilada esperándolos para llevarlos a sus hogares y evitar que alguno manejara después de la salida.

Llegando a la intersección, y en contramano, Ramiro Gutiérrez pasó con su camioneta BMW rozando a un grupo de personas, quienes -inmediatamente- reclamaron su imprudencia. El acompañante bajó del vehículo de manera estrepitosa e inició una pelea con quienes protestaban por la irresponsabilidad del conductor.

Luego de que el acompañante se subiera nuevamente a la camioneta, Gutiérrez avanzó algunos metros en dirección a la Ruta 22, giró en "u" y -de frente- embistió de manera deliberada e intencional a varios jóvenes, entre los cuales se encontraba Facundo Castillo, de espalda, quien sufrió el impacto.

Segundo más tardes, y una vez más, el conductor dio marcha atrás y volvió a arrollar al joven, para luego darse a la fuga, dejándolo en el suelo y con heridas graves que le provocaron la muerte. Gutiérrez se entregó de manera voluntaria días después.

Facundo Castillo

Los nuevos cargos que se sumaron se relacionan a los jóvenes que acompañaban a Facundo y lograron salir del camino antes de ser atropellados. Fue uno de ellos quienes los empujó a casi todos y los tiró a un canal de riego, con la intención de salvarles la vida.

La fiscalía adelantó que pedirá más de 12 años de prisión para Guitérrez, por lo que esperan que se lleve a cabo un juicio por jurados.

"Este nuevo hecho surge de haber terminado la investigación y no deja de ser, en definitiva, la base fáctica que tuvimos desde el principio. Pudimos identificar a más víctimas en este caso que, en un principio, se mencionaron como amigos de la víctima. También la mecánica de cómo sucedió todo", detalló el fiscal.

Y agregó: "Con el desarrollo de la toma de testimonios y la prueba objetiva obtenida pudimos identificar a más víctimas y corregir el hecho. Las circunstancias de tiempo y lugar siguen siendo las mismas. Ha cambiado el título y la identificación de los amigos que fueron objetos de la intención de matar de Ramiro Gutiérrez".