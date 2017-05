La dejaron plantadísima

La idea era hacer coreografías y sortear dos invitaciones para verla en uno de los ritmos en Showmatch. “No se suspende por lluvia ni nada”, rezaba uno de los tuits que compartió promocionando el evento.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, ya que solamente una persona asistió al convite.

Lo peor de todo es que ella misma fue respondiendo mensajes para avisar que estaba allí esperando en un puesto de panchos.

De hecho, subió un video a la redes que luego borró. Allí se la puede ver en medio de la desolación, recordando las coordenadas del encuentro. “Estoy en el puesto de panchos. Si no vienen en cinco minutos, me voy. Ya me encontré con Fiama que es la oficial, mi fan número uno”, advirtió.+

Cargadas 2.0

En las redes llovieron burlas hacia la sobrina de Juliana Awada. Brian Lanzelotta no quiso quedarse afuera y lanzó: “Pobre piba, lo que me reí hoy es genial”. “Jajaja cuando pensé que no había más nada que me haga reír más, aparecés vos con esta magia. Sos genio”, le dijo a Marcelo Polino, quien había publicado una foto del Planetario vacío con la frase “Nace un nuevo dicho, más solo que Nai en el Planetario”.

Enseguida apareció la actriz y replicó: “¡Misógino! Me río de imaginarme el pi... chico que tenés ¡Una obsesión fuerte conmigo tenés! Mirás y retuiteás todo”.