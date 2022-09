Yanina Latorre sacada en LAM.webp

Según reveló Yanina, Rosenfeld le estaba haciendo pasar un mal momento a su hija. Es por eso que le mandó un audio subido de tono: ”Hija, no te dejes amenazar por la señora esa, mandala a la mier... de parte mía. Quién es Ana Rosenfeld para amenazarte”.

A raíz de esto, salió a aclarar qué fue lo que pasó entre su hija y la abogada: “Me pone: Ana Rosenfeld me está diciendo que te diga que te metas con ella y con la gente que quieras, pero no con su hija. No corresponde que le vaya a hablar a mi hija de esto, que me llame por teléfono a mí y me diga, mirá lo que estás diciendo no me gusta, aclaremos".

El hecho de que Ana le haya querido mandar un mensaje a través de Lola y no se lo haya dicho personalmente, es lo que terminó de sacar de sus casillas a Latorre, quien no titubeó a la hora de disparar de nuevo contra ella: “Rosenfeld se aprovecha de mujeres vulnerables”.

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld se cruzaron en LAM.webp

Pero las cosas no quedaron ahí, porque la abogada dialogó con LAM y no dudó en contestarle a la panelista. “No hablo de Yanina Latorre. El día que hable con ella no va a ser en el micrófono de LAM. Yo no me salgo de mis casillas. No me enojo”, tiró haciendo alusión a cómo se había puesto su ex amiga y luego agregó: "“Cuando hablo es porque tengo la palabra justa en el momento justo”.

La pelea sigue latente y este solo fue un round más.