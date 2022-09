La desopilante anécdota de Gaudio con Federer: "Este tipo es malísimo"

"La primera vez que lo vi jugar a Federer fue en Roma en el año 98 o 99, no me acuerdo. Había una gran expectativa enorme con él. Todos decían 'uh, se vine Federer. Este tipo va a ser bueno'. Era un niño, creo que estaba jugando la clasificación o la primera ronda del torneo", comenzó el campeón de Roland Garros 2004.

A continuación, Gaudio reveló la conversación que tuvo con Benito Pérez Barbadillo, actual agente de prensa de Rafael Nadal. "Estábamos viendo el partido y le dije: '¿Te digo la verdad? Este tipo es malísimo. Este tipo nunca va a ser número uno del mundo. No sabe pegarle de revés. ¿Cómo va a ser número uno del mundo?'", relató el ex tenista de 43 años.

"Era mi visión, no lo veía bueno. Imaginate por lo que le erré, terminó siendo el mejor de toda la historia", remató entre risas el Gato, quien años más tarde tuvo que enfrentarse a Su Majestad en más de una ocasión.

"Cuando jugaba contra el, que obviamente siempre me ganó, siempre estaba ahí, salvo en Shanghái (6-0 y 6-0). Sentía que podía ganarle. Cuando jugué en Toronto, en cancha de cemento, venía 4-1 arriba en el tercer set. Sacaba él (Federer), 15-40 abajo. Me metió cuatro aces y me gano el game. Después me quebró mi saque y termine perdiendo 7-5. No se como hacía, pero en los momentos decisivos siempre ganaba él los puntos", cerró Gaudio.

Cabe destacar que, durante sus carreras, Roger Federer y Gastón Gaudio se enfrentaron en cinco ocasiones con todas victorias para el europeo: Gstaad 2003, Toronto 2003, Hamburgo 2004, Houston 2004 y Shanghái 2005.