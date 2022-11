La diseñadora de Plaza Huincul que fabrica zapatos saludables

Julieta Haag no sabía cuando comenzó la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de La Plata, que su creación serían los zapatos saludables, calzados artesanales para personas femeninas, con colores plenos y vibrantes y donde se incorporan tacos bajos, cómodos, que se pueden usar toda la jornada sin problema.

julieta haag plaza huincul calzado gentileza

En una de esas materias fue que tuvo la posibilidad de diseñar y realizar un zapato. "Y ahí me di cuenta que estaban reunidos todos mis intereses", confió a LMNeuquén la diseñadora de Plaza Huincul.

Aquel zapato fue el primero de muchos, fue el puntapié de disfrutar la creación de un producto propio y que cada vez lo eligen más personas. Con el objetivo ya en la mira, Julieta estudió luego Diseño de Calzado en la Universidad de Palermo y con los dos títulos bajo el brazo se volvió a Neuquén para comenzar a diseñar y fabricar colecciones de calzado bien neuquinos.

"Yo diseño y fabrico un calzado artesanal, juego con la gemoterapia y los colores plenos y vibrantes. Los tacos bajos que utilizo se pueden usar por un largo tiempo y por eso son zapatos saludables. Para crear una colección mi idea es buscar propuestas rectoras que me identifiquen para poder proyectarlos en cada calzado", contó la diseñadora.

02 Loma Chata- Sur- Julieta Haag (1).jpg gentileza

Su última colección de zapatos "Lomachata" ganó el sello de diseño neuquino, distinción que la llevó además a ser una de las diseñadoras que participó de la reconocida Feria Puro Diseño que se realizó el 4, 5 y 6 de noviembre en Buenos Aires.

"Lomachata es una colección que surgió a partir de una canción, mi hermano es músico y una de sus canciones me llevó a mis raíces, a mi ciudad Plaza Huincul. Busqué esa idea rectora de mi historia, imágenes de la ciudad, de las esculturas significativas como son la torre de YPF de la entrada, su flora y fauna, el cielo", describió la diseñadora, quien además contó que a partir de esos rasgos identitarios comenzó a diseñar esta colección de 6 diseños de zapatos entre los que hay acordonados, zapatillas, con tacos y acordonados más urbanos.

11 Loma Chata- Arido - Julieta Haag (1).jpg gentileza

Trabajo

Julieta Haag puso su nombre a la marca de zapatos que confecciona. Actualmente vende calzados a pedidos y también exhibe sus colecciones en un show room al que se puede visitar con citas previas.

También se pueden comprar sus zapatos a través de plataformas digitales y su propia página web. "Hoy tengo clientas en San Martín de los Andes, Neuquén, Cipolletti y también envié a muchas otras provincias", detalló la creadora, quien se reconoce como "innovadora" tanto al usar tacos bajos, como también por sus estilos retro.

"Presento colecciones todos los años que tengan una idea propia y que me identifiquen, distinta a lo del mercado, aunque también las siento a la moda. Hace 8 años que hago calzado, comencé con lo más clásico y ahora tengo cuatro colecciones de calzado diferentes. Descubrí mi valor para poder hacer un calzado diferente", aseguró Haag.

Con respecto a los colores utilizados en su última colección, la diseñadora comentó que en la región prevalecen otros colores por los que ella eligió tonos como amarillo y verde que llaman la atención.

Desfile 7 Universidad de Palermo Julieta Haag.jpg Desfile e la colección de Julieta Haag en la Universidad de Palermo gentileza

Sus zapatos son reconocidos en la provincia por su estilo particular y su trabajo artesanal. Fue parte de diferentes desfiles en varias ciudades de Neuquén y también en Buenos Aires.

Distinción

La noticia de que sería una de las diseñadoras neuquinas que exhibiera sus productos en la feria Puro Diseño de Buenos Aires, fue para Julieta una novedad que llenó su cuerpo de "energía, ansiedad y emoción". "Es una feria que desde chica cuando me iba a de vacaciones a Buenos Aires yo visitaba, y hoy estar presente, tener la posibilidad de conectar con otra gente, con otros diseñadores, me parece algo muy importante y bueno para darnos a conocer", explicó la diseñadora, quien además destacó: "Me sentí muy feliz de poder participar y de poder conectar con otros diseñadores y hacer redes nuevas".

A su regreso le contó a LMN que generó alianzas con productores de otras provincias con los que planifica crear nuevos productos.

"Se acercó al stand la persona que genera vínculos de mujeres a nivel nacional para realizar desfiles y eventos para poder visibilizar a las emprendedoras de distintos rubros. justo no tenían ninguna persona de calzado y su idea es incorporarme para poder tener todos los rubros", concluyó.