La dolorosa respuesta de Yanina Latorre a Daniel Osvaldo, que la acusó de mala persona

La relación entre Daniel Osvaldo y Giannina Maradona está llena de polémicas, desde sus interminables idas y vueltas (aún hoy no se sabe si la hija de El Díez y el ex futbolista están juntos actualmente), hasta cómo se dio su origen (que muchos aseguran que fue mientras Jimena Barón y el futbolista estaban aún saliendo). La realidad es que cada vez que el nombre del ex jugador de Boca sale, la polémica aparece. Y ahora se metió Yanina Latorre.

Daniel Osvaldo Yanina Latorre 1.jpg

"Yo me enteré que el día que salta todo el quilombo que Gianinna estaba de novia con el productor musical que no me acuerdo el nombre... Cuando Jimena se entera y se apersona en la casa porque ella ya venía peleándose y Daniel Osvaldo la raja, Jimena va a su casa del country que tenían alquilado en Pacheco, Nordelta, no sé, y estaba Gianinna adentro con Daniel Osvaldo", contó Yanina Latorre en LAM.