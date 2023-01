La dolorosa y poco conocida historia del Conejo de Gran Hermano

Alexis El Conejo-Gran Hermano-Mamá.jpg

“Nosotros tuvimos varias perdidas en nuestra vida, en lo personal tuve una muy fuerte. Hace unos años, perdí a mi hermano y a mi sobrino viajando en un vehículo”, relató de manera dolorosa sobre uno de los momentos más críticos que les tocó vivir.

“Volvíamos de Buenos Aires, mi hermano, mi mamá, mi sobrino, mi cuñada y yo. Nos agarró la lluvia, mi hermano conducía y no pudo sostener el vehículo. Subió contra el guardarraíl, se quebró y se incrustó en el auto. Murieron mi hermano de 50 y mi sobrino de 9″, contó desde el dolor.

Pese a este momento trágico que vivieron, la familia logró sanar con el paso del tiempo, aunque es inevitable extrañar a aquellos seres queridos que ya no los acompañan. Por suerte, el ingreso de Alexis a Gran Hermano y su salto a la fama. hoy en día, le permiten a su madre sonreír nuevamente.

madre-Alexis El Conejo-Gran Hermano.jpg

Tan es así, que hasta se dio el gusto de opinar sobre cómo ve la relación del Conejo con Coti, amor que surgió desde las entrañas de la casa más famosa. "No sé si me gusta. No la conozco, pero si Alexis esta bien…", opinó.

"No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Georgina. La noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de cómo es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucho más. En realidad, no la conozco", comentó a la espera de conocerla para saber más de ella.