La dura denuncia de CALF contra Davitel por conexiones clandestinas

"Por vías de hecho, no contractuales, es un intruso clandestino que se aprovechó ante la existencia de postes de la Cooperativa en la ciudad de Neuquén y tendió una nueva red de fibra óptica", precisó y aclaró que "no sólo no pidió autorización, sino que no paga por su uso", por lo cual se trata de un "usuario clandestino de los bienes de CALF".