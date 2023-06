La dura separación de Samanta Casais a poco de ser mamá

"¿Pero escuchame, Samanta, tenés algún amigo vos? ¿Amigo, entendés lo que te estoy diciendo, no?", le preguntó. "No, Carmen, no tengo nada de nada. Estoy sola, por ahora estoy bien así", le respondió la especialista en tortas y pastelería. Antes de que siguiera el bombardeo, Samanta se atajó y le avisó a la humorista que "me incomoda hablar de esto".

samanta-casais-ex.jpg Samanta Casais y su ex pareja.

Hace 3 años, Samanta protagonizó un hecho inédito en los realities de nuestra tele, quizás el más polémico y escandaloso de la historia de ese tipo programas: había ganado Bake Off, pero las redes sociales descubrieron que no era amateur como exigía el "reglamento" de esa competencia y presionaron tanto -incluso llamándola "Sanchanta"- que se debió filmar una nueva final y el ganador pasó a ser Damián Basile, quedando ella relegada a un segundo puesto cuyo premio era más honorífico que real.

Esa circunstancia la llevó a un profundo bajón anímico, tan grande que hasta necesito tratamiento psiquiátrico y tomar medicación para salir del estado depresivo.

En ese marco, varias veces lo dijo, resultó importante la figura de su pareja, Juan Cruz Rechimuizzi, con el que luego se convirtieron en padres. Evidentemente, las cosas cambiaron dramáticamente en muy poco tiempo.