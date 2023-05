La durísima acusación de Raúl Cascini contra los árbitros por la derrota de Boca en el Monumental: "Habría que pagarle a..."

“Estamos cansados de que cada vez que vamos a esa cancha nos sentimos perjudicados. La vez pasada fue la jugada de Rojo y hoy lo mismo. Si analizan bien el partido, los jugadores que no le expulsaron a River como la jugada Casco que le pega a Villa y no amonestó y jugó todo el partido gratis. O la de Enzo Pérez que estaba amonestado y le pega a Advíncula y cobra al revés, cuando lo tenía que echar. O la de Enzo Díaz que estaba amonestado y apenas arranca el segundo tiempo le da una patada a Villa que era para expulsión”, aseguró Cascini.

“Acá parece que cuando arranca el campeonato había que pegarle a Beligoy (Director Nacional de Arbitraje de la AFA) y hablar mal, pero eso nosotros tratamos de no hacerlo y queremos competir, no llorar ni hablar mal de nadie porque puede cometer errores, pero lamentablemente cada vez que vamos a esa cancha los cometen todos juntos”, apuntó el ex jugador de Boca.

“En cancha no se vio bien la jugada, pero en el video puede llegar a cobrarlo. Pero estamos hablando de un Superclásico. Ahí se acomoda todo”, aseguró antes de agregar: “Palavecino creó el problema pero (Herrera) nos echó a tres jugadores de campo a nosotros y a ellos a uno solo y dos del banco. Es buenísimo eso”.

“Tenía que haber expulsado antes, todos sabemos que cambia el partido. A los jugadores los tenés que echar sea el minuto que sea y no decirles que piensen. No me jodan con eso. Estamos cansados ya de hacernos los boludos, no queremos más. Hay que salir a aclarar. Si la patada de Díaz a Villa es amarilla, terrible amarilla, iban dos minutos del segundo tiempo, y la de casco ni hablar, jugó gratis todo el partido. Ahora si no lo querés echar a Enzo Pérez en cancha de River está bien estamos hablando de otra cosa”, cerró Cascini molesto.