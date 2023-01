La ejemplar postura de Boselli acerca de los "bautismos" en el fútbol

"Acá nosotros tenemos una idea, y esto baja la línea Mariano (Andújar) de que no nos gusta eso, no tiene sentido. Estás ridiculizando a los chicos y la realidad es que mientras estemos nosotros, no se va a dar en Estudiantes" , manifestó el goleador del Pincha en una entrevista con TyC Sports.

xOdqWs1Lhsez5c0-.mp4

"La idea que tenemos nosotros en no hacer sentir mal a un chico que quizás está haciendo su primera pretemporada, que tiene sus miedos, que le gusta tener el pelo largo y no tiene ganas de pelarse... Me parece que no tiene sentido, no nos gusta. No quiere decir que lo otro esté mal. Son formas de ver las cosas", sentenció Boselli.