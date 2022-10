La emoción de Higuaín tras disputar su último partido como profesional

Finalizó la carrera de Gonzalo Higuaín como futbolista profesional . El pasado lunes, Inter Miami cayó por 3-0 ante New York City por la Primera Ronda de los Playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) y se despidió del campeonato. De esta manera, Pipita, quien semanas atrás había anunciado que se retiraría una vez finalizada la temporada estadounidense , le pone punto final a una carrera de más de 17 años, en la que disputó 785 partidos, convirtió 366 y levantó 14 títulos.

Tras el pitido final, al ex Real Madrid se lo pudo ver muy conmovido. Las cámaras de transmisión pudieron captar el momento justo en el que el artillero argentino rompe en llanto , imágenes muy emocionantes que no tardaron en dar la vuelta al mundo.

En su último partido como futbolista profesional, Higuaín tuvo una muy buena performance, pero el equipo no estuvo a la altura . El subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Brasil 2014 convirtió un gol en el primer tiempo que fue anulado por posición adelantada y luego protagonizó una gran jugada individual, en la que enganchó y remató de derecha a colocar, forzando una gran atajada del portero Sean Johnson.

“Quiero que me recuerden como persona, porque a la larga es lo que más importa. Saber que lo mental es lo más importante. Estar alineado mentalmente es lo que te lleva más cerca a tener éxito”, manifestó Gonzalo en la conferencia de prensa post eliminación del Inter Miami.

"Jugar solo por amor a la pelota, esto me lo devolvió esta liga y este club. Pasé un año maravilloso más allá de este final. Me voy orgulloso de todo lo conseguido, y de los compañeros con los que me tocó jugar, del entrenador, de los fans. Se acaba lo que más amé”, concluyó Pipita.

Gonzalo Higuaín tuvo su debut como profesional con la camiseta de River Plate el 5 de mayo de 2005, en un duelo ante Gimnasia de La Plata que el conjunto millonario perdió por 2-1 por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. Tras destacarse en el club de Núñez, sería transferido al Real Madrid a fines de 2006 a cambio de 12 millones de euros, cuando apenas tenía 19 años. Jugó seis temporadas y media en la Casa Blanca, sumando 264 partidos y 121 goles, además de conquistar seis títulos.

Luego de su experiencia en La Liga de España desembarcaría en el fútbol italiano, donde se vio su mejor versión. En primer lugar ficho por el Napoli, donde permaneció durante tres años. Allí conquistó la Copa Italia 2013/14 y la Supercopa 2014, y fue Supercannoniere (goleador) de la Serie A en las temporadas 2013/14 y 2015/16.

A mediados de 2016, en una transferencia que dio mucho que hablar, Higuaín abandonó el club sureño para fichar por la Juventus. Con la Vecchia Signora terminaría de conquistar Italia: obtuvo tres Serie A, dos Copa Italia y alcanzó la final de la UEFA Champions League 2016/17.

En la campaña 2018/19 fue cedido a préstamo, en primer lugar al Milan, donde disputó apenas 22 partidos y convirtió ocho goles, y luego al Chelsea de Inglaterra, institución en la que tampoco tuvo mucha participación, pero con la que se dio el lujo de alzar la Europa League 2018/19, el único título internacional de su carrera.

Finalmente, en 2020 arribaría al Inter Miami, donde jugó 69 partidos, marcó 29 tantos y repartió 11 asistencias. En la franquicia de la MLS cumplió el sueño de jugar con su hermano mayor, Federico, quien se retiró el año pasado.

Con la Selección Argentina, Higuaín debutó el 10 de octubre de 2009, en el histórico partido que la Albiceleste le ganó por 2-1 a Perú con un agónico gol de Martín Palermo, que le dio al combinado dirigido por Diego Armando Maradona la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. A partir de ese momento, el surgido en las inferiores de River Plate se convertiría en una fija del equipo nacional hasta mediados de 2018: jugó 75 partidos y anotó 31 goles. En sus nueve años en el seleccionado, participó de tres Copas del Mundo (2010, 2014 y 2018) y tres Copa América (2011, 2015 y 2016).