La emprendedora que logró que la marca de Antonella Roccuzzo llegue a Neuquén

Orgullosa de su sello NYC (nacida y criada) provincial, Agustina terminó el secundario y decidió estudiar medicina en la Universidad Nacional del Comahue . "Yo quería ser médica a toda costa y quise estudiar acá y en la UNCo por todo lo bueno que existe en el área de salud. Mi idea era especializarme en pediatría, desde siempre tuve la vocación de trabajar con las infancias, es algo que me apasiona. El tema fue que al tiempo me di cuenta que hay una parte muy dura que no me puede bancar. Soy una persona muy sensible y me afecta el sufrimiento ajeno", dijo al recordar su paso por unas prácticas en oncología pediátrica en el Hospital Castro Rendón.

Con esa posibilidad frustrada se volvió a encender su pasión por el teatro, que la acompañó durante toda la adolescencia de la mano de la comedia musical. "Volví a estudiar con Alicia Fernández Rego, mi mentora, que además de decirme un montón de cosas muy lindas, me alentó para que vaya probar suerte a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático en Buenos Aires. Así que me fui. Pasé un montón de exámenes para entrar, menos el último y terminé regresando porque no terminaba de hallar", contó.

Nuevamente instalada en la ciudad, Agustina finalizó sus estudios y se unió a diferentes elencos teatrales. "Fui parte de espectáculos infantiles, de Mujeres en oferta y Colón agarra viaje a toda costa, dos obras en las que me divertí mucho y que me llevaron de gira por varias localidades y pueblitos de Neuquén".

Tras un buen tiempo entre las tablas y la docencia en diferentes instituciones, en 2017 Agustina decidió aceptar una propuesta laboral de su padre para sumarse a Luma, su empresa de servicios de maestranza y limpieza. "Él estaba solo con mucho trabajo y necesitaba que me hiciera cargo de cuestiones de logística y manejo de personal. A partir de ahí me metí en un mundo completamente diferente que me ocupó todo el tiempo. Tuve que aprender de contabilidad y administración con la ayuda de mi hermana, mi padre, de algún cursito y también de manera autodidacta por internet. También descubrí que tenía facilidad para manejar personal, gracias a las herramientas que fui adquiriendo a lo largo de mi vida", destacó.

La llegada de su segunda hija, en 2020, marcó un punto de inflexión en la vida de Agustina y también en la de su compañero, Santiago Chiapori. Es que además de vivenciar el embarazo de una manera completamente diferente a lo que había experimentado a los 23 años cuando tuvo a su primera hija, Agustina se nutrió de diferentes saberes y corrientes pedagógicas que más tarde la llevaron a emprender con una propuesta para las infancias.

"Todo se dio en el medio de la pandemia y nos metimos en un universo que yo desconocía. Me di cuenta que en ocho años había cambiado mucho todo lo vinculado a la maternidad. Yo tuve la particularidad, además, de tener una cesárea en el primer embarazo y no la pasé nada bien: tanto en el trato con los médicos, como en el parto. Era muy joven y tenía mucho desconocimiento", reflexionó.

"Como no quería volver a pasar por eso otra vez, le dije a Santi 'asesoremosnos, busquemos ayuda', y así terminé dando con una doula (Marta Valls), que es una persona que te acompaña durante el embarazo y el día del parto, independientemente del médico obstetra que elijas. Gracias a Martita conocí un montón de cosas, incluso la ley de Parto Respetado, todo sin romantizar el asunto", dijo y agregó que luego de tener que cambiar de médica obstetra -a semanas de dar a luz- por no coincidir con la visión de la clínica en la que trabajaba, tuvo un parto natural en otro centro de salud bajo los cuidados de Tania Rosas.

Agradecida y motivada por el universo que descubrieron, Agustina y Santiago continuaron por el camino de "una crianza respetuosa", poniendo en foco en la estimulación y "cosas que cuando yo tenía 23 años desconocía, más allá que -al estudiar teatro- había una parte de expresión corporal y del juego que la tenía súper clara".

"La crianza de mi hija más chica se dio en un contexto diferente que con la primera. En este caso me puse en el rol de observadora y así fui viendo qué pesaba en cada etapa. Fue como volver a la salita a la que iba trabajar", deslizó para luego apuntar que en junio del 2021 un llamado de su suegra vehiculizó un deseo que venía alimentando hace tiempo con su pareja: el de tener un emprendimiento propio, independientemente del trabajo en Seguridad e Higiene de Santiago en una empresa petrolera.

"Ella es propietaria de toda la esquina que está en Ministro González y Santa Fe y nos avisó que se desocupaba un local, por si lo queríamos aprovechar. Santiago se emocionó porque el local está donde estaba la casa histórica de sus abuelos, Ruth Matilde Schffner y Esteban Yerio. Ruth lo cuidaba cuando la mamá de él trabajaba, era su ídola. Hoy en día siempre decimos que la presencia de Ruth está en el local, que nos guía y nos protege", acotó después de contar que tras el ofrecimiento fue inmediata la idea de poner una juguetería didáctica.

"Propusimos pagar un alquiler, hicimos un par de remodelaciones y le fuimos dando forma. Todavía no habíamos abierto, pero a mi ya me habían llegado mercadería, cuando vimos que abrían otra juguetearía didáctica, junto enfrente a nuestro local", exclamó. Pese al shock, Agustina y Santiago continuaron con su plan, pero poniendo el foco en cuál iba a ser su diferencial.

"Yo considero que el sol sale para todos y que podemos coexistir en esta provincia, pero realmente no lo podía creer. Así que le dije a Santi que había que buscar algo que nos destaque, que haga que el cliente te reconozca y te busque por eso. Así que empezamos a buscar accesorios, almohadones de lactancia, fulares y ropa", manifestó Agustina.

"En medio de esa búsqueda terminé hablando con el gerente de ventas de Wanama, que tiene una sección de bebés, niños y niñas. Como no se podía dar esa posibilidad, me pasó el número de teléfono de uno de los dueños de una marca 'que se está vendiendo mucho'. Es íntimo amigo mío, así que decile que vas de mi parte, que yo te recomiendo, me dijo. La persona en cuestión era Luis Reyt, el primo de Antonella Roccuzzo que forma parte de Enfans junto a otros primos (Andrea Lo Menzo y Silvina Colombo) y Paula, la hermana de Antonella, que hace poco abrió una escuela Montessori en Rosario", explicó Agustina.

"Lo gracioso era que, en ese momento, yo no sabía quién era Antonella Roccuzzo. Me enteré después", lanzó entre risas.

"Además, fue Luis Reyt el que me terminó llamando a mi, se ve que el gerente de Wanama le pasó mi número. Cuando le conté nuestro proyecto, le encantó. Yo le conté que quería que Corre Chimuelo sea un punto de encuentro para varias cosas, más allá de un canal de venta. A mi me gusta brindar asesoramiento personalizado, charlar con quienes vienen y compartir experiencias en cuanto a maternidad, crianza y estimulación". sostuvo.

"Luego, él me explicó cómo trabajan ellos, que no lo hacen con franquicias; y me propuso que pruebe la marca sin siquiera comprar el mínimo, para que vea. Me dijo que me iba a asesorar en lo que necesite, que contaba con el apoyo de la marca y que además iba a tener la exclusividad. Yo no podía creer que me dijera todo eso y que me diera tantas facilidades", postuló.

Después de remarcar la buena aceptación que tiene Enfans entre el público neuquino (aún con un bajo nivel de conocimiento), Agustina enumeró algunos detalles que marcan la diferencia como la calidad y suavidad del algodón pima que utilizan para confeccionar las prendas. "No se achica, no se agranda, no se hacen pelotitas y es hipoalergénico. Además los diseños son exclusivos. La mayoría de las prendas son unisex, tienen una estética sutil y colorida, dentro de la gama de los pasteles o tierra", agregó sobre la propuesta que lleva el lema “Kid Somos Tous Iguals” (“Los niños somos todos iguales”, en varios idiomas).

Feliz con los pasos que vienen dando con Corre Chimuelo, Agustina sigue enfocada en consolidar cada logro y, al día de mañana, sueña con incorporar nuevas experiencias a su espacio.

"Ya sumamos libros, así que me gustaría que Corre Chimuelo pueda ser un espacio al que puedan venir a leer distintos escritores de la ciudad de Neuquén que se dedican a la literatura infantil o que venga alguna banda de niños para hacer un acústico. Ojalá que de acá a cinco años podamos hacer una ampliación para que nuestro local sea un lugar en el que puedas conseguir todo lo que necesites para la primera infancia", concluyó.