La EPET 6 se movilizó al CPE para que terminen de repararla

El estudiante recordó que en marzo perdieron cuatro semanas de clases porque el CPE no la había dejado en condiciones. Mencionó que no había puesta a tierra en talleres, no se había hecho el recambio de vidrios rotos, que había 18 calefactores vandalizados- aclaró que no por los estudiantes-

Sostuvo que nadie concurre a revisar las instalaciones eléctricas y las paredes, a pesar de que desde el organismo provincial habían asegurado lo contrario. “Ahora hay puesta a tierra porque salimos a reclamarlo a través de los medios, si no fuera por eso, estaríamos viviendo una tragedia, o se estaría quemando la escuela, estaban en muy mal estado los cables”, aseveró.

Urbina agregó: “La respuesta que exigimos es que finalicen las obras de mantenimiento y reparación en el receso invernal. Se habían comprometido a que iban a pintar las aulas, los pasillos, a revocar las aulas y talleres. A ampliar la cocina y preceptoría. Y a sacar planos y empezar a conseguir aulas y talleres”.

Se trata de una escuela técnica cuya matricula es de 400 estudiantes entre ambos turnos y cuentan con la orientación Técnicos Electrónicos en Sistema y Telecomunicaciones, que es única en toda la provincia. “Es la única escuela apta para hacer prácticas profesionales. No puede ser que estemos comiendo en el piso porque no hay un comedor”, enfatizó el presidente del Centro de Estudiantes de la EPET 6.