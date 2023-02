La epopeya del joven neuquino que atravesó en kayak los glaciares chilenos

kayak chile.jpg Francisco con Marcelo Hostar y Marcelo Zanotti.

Allí, avanzando entre los fiordos de los canales Messier y Baker, los tres remadores tuvieron un contacto único e inolvidable con la naturaleza, en la que se toparon con ciervos, lobos marinos, toninas, selvas vírgenes, y con enormes masas de hielo en forma de témpanos y glaciares.

“A medida que pasan los días voy dimensionando lo que fue el viaje. En el momento no me di cuenta, era como que lo iba naturalizando, pero ahora me cuesta creer los lugares por los que anduve y lo que me tocó conocer”, dice este joven que se subió a un kayak por primera vez a los ocho años, y que inmediatamente lo convirtió en un estilo de vida.

Recorrido en Kayak Expedicion.jpg El recorrido de la expedición.

Tanto se abocó este deporte, que en el año 2019 aplicó para una beca de la World Class Kayak Academy, una escuela secundaria itinerante con base en Estados Unidos, en donde los estudiantes reciben, además de las materias tradicionales, formación en un deporte extremo. En esta escuela Fran no sólo se especializó en Kayak de aguas blancas, sino que también perfeccionó su inglés, y recorrió los ríos más desafiantes de Canadá, Chile, Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos. Todo este bagaje en aguas bravas es lo que hoy le permite que con su bote pueda tirarse en caída libre desde cascadas de más de quince metros de altura.

“Ahora estoy en un impasse, pero tengo el sueño de ser un atleta de alto rendimiento y disputar un Juego Olímpico”, dijo a LMNeuquén Fran, quien supo formar parte de la Selección Argentina de Kayak Slalom (piragüismo). Eso a lo que Francisco llama una pausa es esta expedición entre medio de glaciares que, no es apta para amateurs.

Expedicion Chile Kayak Travesia 2023-2 (1).jpg

Sin lugar para la improvisación, antes de embarcarse en esta travesía por el Campo de Hielo Patagónico Sur, Francisco se estudió las rutas, las tablas de las mareas y las condiciones climatológicas. Por la poca capacidad que tienen los botes, también seleccionó con minuciosidad el equipaje: carpa, vivac, bolsa de dormir, cámara de fotos, drone, algo de ropa y alimentos liofilizados. Durante más de dos semanas su dieta se redujo a lentejas, arroz, alguna galletita, suplemento proteico, chocolate y barras de cereal. “No me importaba comer rico, sólo quería sentirme bien y saciado durante todo el recorrido”, contó.

El primer día de la expedición, mal comido y todavía desacostumbrado a trasladar los 100 kilos que pesa el bote con los bultos cargados, casi se desmaya: “Mis compañeros me dieron una comida termoestabilizada para regresarme y me recompuse”, asegura.

Uno de los momentos más desafiantes de esta travesía fue acceder al Paso del Indio, un lugar estratégico donde finaliza uno de los fiordos, en los que para llegar hasta allí le tocó hacer equilibrio sobre troncos, y caminar más de 300 metros con el kayak a cuestas sobre un terreno lodoso en el que podía hundirse hasta las rodillas. “Fue algo muy duro, sobre todo por la pendiente que tenía. Me mató las caderas”, recordó entre risas Fran, quien jura que lo peor del viaje fueron los tábanos y jejenes, que lo picaron durante todo el trayecto.

Francisco Pandolfi Jimenez (1).jpg

En estos lugares en los que cuesta encontrar tierra firme, cada día tuvo que remar alrededor de 10 horas para toparse con algún sitio en el cual acampar. De hecho, antes de llegar al glaciar Bernardo, hizo noche en una selva impenetrable, sin caminos, lleno de árboles, ramas y vegetación. “Con mucha experiencia, mis compañeros llevaron un machete y un serrucho, que nos sirvieron para hacer un lugar de 3x2 y acomodarnos con los vivac, porque ahí era imposible armar la carpa”, agregó.

Durante el resto del trayecto acamparon en playas, generalmente al borde del agua. Con buenas bolsas de dormir, bien abrigados y una botellita de pisco que llevaron los más grandes, el frío de la noche, a pesar de los -3 grados, resultó más que soportable. “Tuvimos que reinventar campamentos y tener muy en cuenta las mareas, que en algunos tramos llegaron a estar a medio metro de donde dormíamos”, contó Fran y añadió que en los glaciares no pudieron armar la carpa debido al riesgo de tsunamis (que pueden producirse ante la caída de un témpano), o bien por la posibilidad de que un témpano se derrumbase sobre ellos.

Expedicion Chile Kayak Travesia 2023-4 (1).jpg

Tan concreta era esta posibilidad que, durante una remada, una pared del glaciar se derrumbó a cinco metros de sus narices. Este majestuoso espectáculo, que Fran pudo ver desde un lugar preferencial, casi acaba en tragedia. “Se nos podría haber caído arriba y nos mataba, y me sorprendió que es re filoso. Fue un momento de felicidad por ver algo increíble, pero a la vez una alerta de que teníamos que salir rápido de ahí porque podía haber otro derrumbe”, dijo.

Más allá de este episodio, tuvieron muy en cuenta diferentes cuestiones que hacen a la seguridad, como por ejemplo remar a cierta distancia de las paredes del glaciar y la observación del entorno, ya que cuanto más azul se ve la masa de hielo menos probabilidad de derrumbe tiene. Para casos de emergencias contaban con un botón SOS, que por suerte no tuvieron que utilizar. Eso sí, al final de cada día, debían realizar un reporte diario a la Armada de Chile a través de un teléfono satelital.

Expedicion Chile Kayak Travesia 2023-2 (1).jpg

“Nos habían advertido que íbamos a tener un temporal de viento, y que teníamos que tener cuidado. En algunos campamentos el viento era tan fuerte que daba miedo salir, y tuvimos que ponerle piedras a las carpas para que no se volasen””, dijo Francisco..

Superados los glaciares Bernardo y Témpano, y en camino hacia el Occidental, los tres remadores remontaban el río cuando de repente aparecieron tres helicópteros. A medida que las aeronaves se acercaban, creyeron que se trataba de personal de la armada chilena que los estaba buscando. Nada de eso. Eran turistas millonarios, que en sus helicópteros particulares daban un paseo por allí. “Fue espectacular. Aterrizaron, nos convidaron unas papas fritas que estaban buenísimas, charlamos un rato y siguieron viaje”, evoca Fran.

Para completar este viaje monumental, Fran y sus compañeros tuvieron que recorrer aproximadamente 300 kilómetros de ida, y otros 300 para regresar hacia Caleta Tortel. En la vuelta, todavía en los botes, harto de las lentejas y sin tanta energía, los tres remadores charlaban qué iban a comer apenas llegaran a casa. Fran sólo deseaba una buena tira de asado. Ahora que ya está de vuelta en Neuquén, y ahora que ya se reencontró con la parrilla, el joven neuquino ya tiene un nuevo desafío en mente: saltar con su bote desde una cascada de 30 metros.

MiddleFuy_Group1_KalobGrady-19 (1).jpg