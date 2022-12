La escalofriante lesión que sufrió Kranevitter en su regreso a River

El inicio del ciclo de Martín Demichelis en River no fue para nada bueno. El Millonario fue derrotado 4-2 ante Unión La Calera de Chile en los penales, tras igualar en cero en un partido de pretemporada que significó el debut del ex jugador del Bayern Múnich como entrenador de La Banda. Sin embargo, lo peor de todo no fue el resultado: Matías Kranevitter, quien había retornado al club de Núñez tras más de siete años en el exterior, sufrió una gravísima lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante algunos meses.