La escandalosa denuncia de Chantal Abad a Cocineros Argentinos.mp4 La chef Chantal Abad explicó en el móvil de Intrusos cómo se siente con lo sucedido en Cocineros Argentinos.

En el móvil de Intrusos, Chantal hizo una denuncia importante. Declaró que no se siente cómoda al frente del programa a raíz de esta situación que generó la salida de Ferrara. Por eso se plantó y habló con los responsables de la producción del envío. “Ayer tuve una reunión con la gente de la productora que la verdad que me escucharon”, expresó con notoria angustia.

"Les dije: ‘Yo me siento incómoda. Entiendo que Juan ya hizo su parte, que fue salir a hablar públicamente y a decir que esto no tiene nada que ver conmigo. Entiendo que ustedes hicieron lo mismo. Pero me parece que necesitamos hacer un parate, ordenar esto y que no haya un ápice de duda con nada, que todo esté claro y transparente para todos y que de ahí en más podamos trazar un camino’”, confesó Chantal sobre su alejamiento del ciclo.

La cocinera explicó que ella no fue la responsable de la salida de Juan Ferrara, quien ya forma parte del staff de cocina que acompaña a Mariano Peluffo en Qué Mañana, desde que el conductor asumió la responsabilidad de llevar adelante el programa tras la repentina muerte de Guillermo Calabrese.

También aclaró que deberá evaluar a conciencia la posibilidad de volver al programa de la TV Pública una vez que las cosas se aclaren definitivamente. Pero hay razones de peso que la hacen dudar. Una es el revuelo que se armó con su presencia el el ciclo. La otra es que tiene planeados dos viajes en los próximos meses y si bien en la producción de Cocineros Argentinos lo saben, "esos meses no los cobrás", explicó la cocinera, que quisiera mantener sus ingresos cuando no esté en pantalla.