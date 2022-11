La escuela de "El michacheo" cumplió 100 años parada en el tiempo de la educación rural

Agregó que “estos 100 años son mucho para mí, después de haber recorrido todo el campo, toda mi vida trabajando en el campo y llegar hace dos años otra vez a este lugar donde comencé mi carrera, y encontrarme con que cumplíamos 100 años fue un trabajo muy arduo. Encontrar un equipo de docentes espectaculares, la verdad que tienen un sentido de pertenencia y una vocación de servicio tremenda que la comparto, porque lo siento en el alma, eso es lo que se siente hoy, 100 años que se cumplieron y con los compañeros anduvimos hasta último momento para lo que hoy se hizo, salga bien. Me siento totalmente orgullosa del equipo docente que tengo y todo salió más que bien”.

Por su parte el presidente del concejo deliberante de Zapala Víctor Chávez en rueda de prensa sostuvo que “Es un inmenso honor haber participado de este festejo y estamos muy contentos. Hoy tuve la responsabilidad de representar al concejo deliberante y al ejecutivo de la Municipalidad de Zapala, ya que el intendente Carlos Koopmann se encuentra cumpliendo una agenda de reuniones en la ciudad de Buenos Aires. Fue un intenso remolino de emociones al recordar a las antiguas docentes y en especial a aquellas que han partido como Natalia Gutiérrez, cada una de ellas sembró educación y porvenir en cada uno de sus pasos”.

Escuela michacheo 100 años

La celebración

El cumpleaños número cien de la escuela tuvo las distinciones que se merecía. Así es que tuvo el reconocimiento de interés legislativo de parte del Concejo Deliberante zapalino y de la legislatura neuquina. El concejal Víctor Chávez y el diputado Javier Rivero hicieron la entrega de los honores. Asimismo con la presencia de ex directivos, ex docentes y ex alumnos se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa del centenario. Más tarde, envuelta en un silencio de emoción y lágrimas de reconocimiento, la directora Miriam Aliaga acompañó a los padres y a la hermana de Natalia Gutiérrez (una querida docente recientemente fallecida) al descubrimiento de una placa que honra con su nombre al escenario escolar.

A continuación se entregaron presentes de un concurso literario realizado y la escuela recibió también presentes de personas e instituciones. Una ex alumna, Magali Cerda recitó una poesía relatando hermosos aspectos de la vida en la escuela 80. El corte de la tradicional torta y un almuerzo de camaradería le dieron el toque gastronómico al cumpleaños mientras se sucedían los números culturales y artísticos.

Escuela michacheo 100 años

Una visita de lujo

Sobre el escenario principal la docente María Estela Morales junto a alumnos de sexto grado interpretaron Michacheo, la clásica canción escrita por Marcelo Berbel. Mientras transcurría la interpretación fueron sorprendidos por Marite y su hijo Traful quienes acompañaron a finalizar el tema emblemático para los zapalinos. Otro de los puntos altos de la parte cultural y quien se llevó todos los aplausos fue Malena Alfaro, de 9 años, quien bailó una malambo femenino infantil. La pequeña artista el pasado 3 de septiembre se coronó campeona provincial infantil en el pre selectivo de malambo femenino en la ciudad de cutral co. El próximo mes representará a Zapala y a la provincia en Córdoba. A continuación completaron la faena cultural de alumnos de la propia escuela y de la Agrupación Folklórica “El Baqueano”, quienes bailaron la cueca neuquina y valsecitos cordilleranos. Como broche de oro Los Berbel engalanaron el escenario e hicieron un repaso por sus clásicos temas y como no podía ser de otra manera y algo que llenó de orgullo y marcó de emoción fue que interpretaron a viva voz la canción Michacheo teniéndolo como telón de fondo al cerro envuelto en un cielo celeste y lleno de sol de un cálido lunes de primavera. La ovación fue total.

escuela michacheo 100 años

La historia en persona

Una de las ilustres personalidades que acompañó la celebración fue doña Blanca María Morán (conocida como Porota por todos). A punto de cumplir sus 90 años de vida, ella en la década del 50 del siglo pasado junto a su marido y maestro Calixto Armando Gallardo donaron las tierras para que la escuela 80 volviera a contar con un edificio propio. La historia de este colegio arrancó un 30 de octubre de 1922 en Santo Domingo Abajo en un precario edificio de adobe y bajo la dirección de Floria de Ricardez. El 12 de julio de 1950, como consecuencia del fuerte temporal de viento que produjo cuantiosos daños en aquella precaria escuela rancho, se determina su traslado hasta la actual ubicación en el paraje cercano a Zapala conocido como Michacheo. Era un tambo que había cedido gratuitamente don Eduardo Mundano. Finalmente en 1967 el Batallón Logístico de Montaña 6 de esta ciudad toma la responsabilidad de apadrinar a la institución, la cual comienza a nombrarse como Ejército Argentino Entre sus directores el más recordado es Gallardo, quien es designado en el cargo de director en el año 1956 quien toma el acto patriótico de darle a la institución un edificio propio. En una hectárea de la chacra 11 del mencionado paraje rural. Con la valiosa colaboración del vecino Mundano, del municipio local y de muchos héroes anónimos se levanta un aula. Las paredes eran de adobe y su techo era el de la primera escuela que el viento había destrozado años antes. Todos estos datos históricos fueron aportados a LM Neuquén por Ana María, hija de Calixto Armando Gallardo quien antes de morir dejó escritas en un libro sus memorias y todo lo vivido en su querida escuela 80.