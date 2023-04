La espectacular oferta que recibió Agustina Cherri para su hija Muna: "Cris Morena la quiere sí o sí"

Y como la sangre no es agua, su hija fue propuesta para participar del rodaje de la remake de la queridísima serie para niños y adolescentes.

imagepng (1).webp Agustina Cherri en Chiquititas

Por ello, en una nota reciente le consultaron sobre la posibilidad de su hija de 14 años, y respondió: “Sí, Cris (Morena) quiere hacer algo con ella. Pero bueno, ya vamos a encontrar el momento. Ella recibe infinitas propuestas pero será lo que tenga ganas de hacer. Nosotros le respetamos eso, sobre todo los tiempos, es chica y no para de formarse. Estudia todo el tiempo y se prepara”.

Por otro lado, también contó que su niña está trabajando en otras cosas: “Ella tiene muy claro lo que quiere. Está viendo una serie que por ahí hace, algo que está ideando ella con otras personas pero para una reconocida plataforma. Son nuevas generaciones, vienen con otra cabeza. Ella compone sus temas, los graba... Son personas evolucionadas en ese sentido. Mucho más independiente en lo que quiere hacer. Ella dijo que no a un listado de cosas...”.

Por último, expresó súper orgullosa de Muna: “La verdad que a veces me asombra su llegada a la gente. Ella sube un videito cantando y a la gente le gusta. Es una nena muy especial, pero bueno, yo soy su madre entonces es obvio que diga estas cosas (ríe). Pero para mí tiene un ángel. Me pasa que muchos artistas me hablan maravillas de mi hija como Luciano Pereyra, Abel Pintos, Benja Amadeo que es amigo... Productores también, gente que yo respeto mucho, como Cris Morena, que ven en ella cosas especiales”.