La esposa del embajador argentino ninguneada en el funeral de Isabel II

Viggiano Marra, quien también oficia como ministra de Cultura de la embajada argentina en el Reino Unido, habló con Infobae luego de que se la secuencia estallara en las redes. “Al principio, cuando el video no estaba viralizado, no se sabía quién era la mujer pero bueno, ahora sí. Todo el mundo me está llamando en solidaridad, como si hubiera sido un desplante por algo en particular y solo fue parte del momento” , explicó.

La también funcionaria de la Cancillería argentina dijo que en el momento del hecho le dio “mucha bronca” y brindó sus motivos. “Veníamos pasando y todas las personas que venían adelante mío le venían dando la mano al Marshall. Lo hacían porque él es el Marshall del cuerpo diplomático, que es el equivalente al director de ceremonial. Nos conoce a todos los diplomáticos y diplomáticas que estamos acreditados en el Reino Unido”.

“La mujer que viene delante mío le da la mano y se ve que en el afán de hacer pasar a la gente, no me vio”, continuó contando la funcionaria argentina. En cuanto a la viralización de las imágenes, la esposa del embajador argentino dijo que lo vio una sola vez. “Me deprime verlo más”.

Disculpas oficiales del ceremonial y la pena por el sombrero

Alessandra Viggiano Marra. Funeral Reina Isabel II.

Viggiano Marra reveló que el hombre se puso en contacto con ella para ofrecer sus disculpas y brindó su versión del episodio luego de que comenzara a circular el video.

“El señor llamó para disculparse y dijo que realmente no vio el saludo”, precisó y reveló que no era la primera vez que tenían contacto con este hombre por su labor como diplomáticos. “Él estuvo muchas veces en la residencia y también estuvo presente cuando Javier (Figueroa) presentó cartas credenciales (ante la Reina Isabel II, en 2021)”, recordó. Por último, justificó que el funcionario británico “no lo hizo a propósito y no hay nada detrás”.

Luego, la diplomática se lamentó que las escenas se viralizaran por el incidente del saludo, y en cambio, no se pusiera el foco en el sombrero que llevaba, que había sido hecho por una diseñadora argentina. "Lo que más me dolió fue que pensábamos en esa oportunidad darle difusión al hecho de que yo estaba con un sombrero de una diseñadora argentina que se llama Nicole Tursi, porque estamos participando justamente esta semana en el Festival de Diseño de Londres", se lamentó. "Entonces ella me prestó el sombrero para que se viera y, al final, el sombrero quedó asociado a este incidente. Eso fue lo que más bronca me dio”, finalizó Viggiano Marra.