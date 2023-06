La ex Chiquititas Jimena Piccolo mostró las primeras fotos de su bebé

A fines de diciembre, la artista, que entre 1995 y 1998 interpretó a Jimena -la hermana de Mosca- en la tira infantil de la productora Cris Morena, había contado que esperaba su primer hijo. “En el lugar más mágico del mundo, la noticia más mágica de mi vida. En esta foto, somos tres”, escribió en aquel momento cuando anunció la noticia desde Disney.

Y concluyó: “Ahora qué pasó el tiempo y un poco los miedos ya puedo contarlo con la felicidad que me invade. No fue un camino fácil, pero sí muy buscado y deseado. Solo me queda agradecerles a la vida y al universo”.

Recordemos que Jimena Piccolo estuvo en cuatro temporadas de Chiquititas. Después dio el salto y se fue a trabajar a Trillizos, la novela de Guillermo Francella y Laura Novoa. Pero su cariño por la tira que la vio crecer nunca se fue.

“Tengo los mejores recuerdos de Chiquititas. No solo fue la mejor escuela, era una diversión total. Me formó para todo lo que vino después. El capítulo que más me marcó fue cuando ‘me caí por la baranda de las escaleras’. Fue un desafío, tuve mucho miedo. Otra también que recuerdo mucho es cuando Alicia Zanca me contó que era mi mamá”, expresó tiempo atrás.

Sobre Romina Yan, Jimena remarcó que era “un ángel”, una persona llena de luz: “Nos ayudaba en todo. Era como una hermana mayor”. Aunque ya pasaron varios años de la ficción, todavía sigue conservando una gran amistad con algunas compañeras de elenco, como Georgina Mollo y Solange Verina, que también fueron parte del proyecto en 1995.