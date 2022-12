La ex novia de Tomás Holder explotó en su contra: "Es un..."

Cuando De Brito le preguntó el por qué de la separación, Gordillo respondió: “En serio, no sé. Para mí era una relación que no me gustaba, pero yo no me metía porque él es libre de elegir a quién quiera. Cuando yo empecé a ver que no era feliz quería que tome las decisiones correctas”.

LAM Holder.mp4 El audio de la ex de Tomás Holder

En medio de todo eso en el programa le mostraron un audio de Paula Balbi, donde se la escucha diciendo: “Lo único que le importa son los seguidores y salir a comer. La vida se basa en eso. Propiamente, es un pobre pibe. Seguramente si él no me llevaba a comer, yo no comía”.

“Yo estoy súper tranquila porque no recibí ningún mensaje malo, así que quedó demostrado lo que es como persona ese pobre tipo”, agregó también en el mismo audio Balbi.

En cuanto al noviazgo la joven habría dicho: “Es definitivo. Por respeto a mí no me puedo permitir una cosa así en mi vida. Que me maltraten por respeto a mi familia y mis amigos que pudieron lograr que abriera los ojos y pudiera salir de ahí porque ya era grave el problema”.