La explicación de Santi Maratea: "¿La AFIP de Neuquén es turbia?"

“La hago corta y clara para que lo entiendan sobre todo las personas que les interesa esta colecta. A los que no, no les va a interesar nada de lo que digo, porque lo que voy a decir es la verdad. Y como dije una vez, en este país a veces la verdad es poco creíble”, inició, para dar comienzo a la explicación.

Santi Maratea memes independiente portada.jpg Santi Maratea reveló que ya se llevan recaudados 811.636.550 pesos.

Luego, indicó: “Ni siquiera estoy defendiéndome de lo que hayan dicho en los medios, que dijeron que IGJ dijo que (el fideicomiso) es irregular, listo, está diciendo que es turbio y que Santi Maratea es narco y lava plata, y no”.

Según su relato, IGJ le pidió la exposición del fideicomiso, aunque “no hay nada que una al fideicomiso con Capital, por lo cual no debería inscribirse en IGJ". Sin embargo -relató- "nos presentamos en IGJ de buena voluntad y les preguntamos en qué los podíamos ayudar” y luego detalló: "Aunque yo no vivo en capital, Pepe no vive en capital, Diego, el hincha, vive en Neuquén, Independiente no queda en capital y el América -que es el primer acreedor- no queda en capital, queda en México, por lo tanto no había que inscribir el fideicomiso en IGJ porque no tenemos relación con capital, sin embargo nos presentamos de buena voluntad".

Y añadió: “Cuando nos presentamos en IGJ nos dijo por qué si Santi vive en Capital no inscribió el fideicomiso en IGJ. Nuestra respuesta fue Santi no vive en Capital. Corta. Entonces dijeron que el año pasado que Santi inscribió su fundación en IGJ y nuestra respuesta fue que el año pasado yo vivía en capital, pero ahora me mudé a provincia. Fin”.

De todas maneras, Maratea reveló que decidieron avanzar en la inscripción del fideicomiso en IGJ "y que, ya que es un tema nacional, si quisieran verlo, lo pueden hacer, sin ningún tipo de problema”.

Luego continuó la explicación: “Teníamos hasta el 29 de mayo para presentar el fideicomiso en IGJ. En realidad, era hasta el 24 de mayo, pero como era feriado, se pasa al próximo día hábil que es el 29”. Y el problema, según aclaró, apareció por una demora en la presentación: "No presentamos el 29 el fideicomiso porque nos retrasamos, esto es verdad, redactando la adenda que va con el fideicomiso y lo presentamos hoy 31. Esos dos días de demora, es la irregularidad, que ya está subsanada, porque ya presentamos el fideicomiso en IGJ hoy a la mañana”.

“Ni yo, ni nadie de mi equipo, ni nadie del fideicomiso tiene nada que ocultar a IGJ, porque todo lo que hacemos está en ley”, añadió el influencer.

Tras dar su explicación y aclarar lo ocurrido, Maratea se quejó de "los que quieren instalar que el fideicomiso es recontra turbio" y preguntó irónicamente: "¿Y cómo se aprobó entonces y tenemos CUIT? ¿Porque lo hicimos en Neuquén? ¿Están diciendo que toda la Escuela de Escribanos y la AFIP de Neuquén son turbias y están en complicidad conmigo? Saben que es imposible y por eso nunca los cuestionan a ellos”.

Por último, cerró: “Se hizo un show de algo totalmente simple, pero así funciona esto”.