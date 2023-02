La explosión de NAO: una herida abierta que divide a un pueblo

image.png

A cinco meses de la tragedia que enlutó a Plaza Huincul, lo cierto es que no saben qué pasó el 22 de septiembre pasado, el día de la explosión. No saben por qué pasó y si hubo responsables. "Me duele no tener a mi papá, imaginate si vuelve a pasar. Por eso primero queremos saber qué pasó, y que la empresa funcione en otras condiciones", expresó la mujer.

"De la causa judicial no hay nada, por esto también la bronca. Todavía no sabemos que pasó, no nos dicen que pasó, no tenemos certezas" Laura Herrera, hija de una de las víctimas.

En la causa interviene la fiscal Ana Mathus, quien les dijo que para fines de febrero podrían conocer la causa y si hay culpables. Mientras tanto, hay mucho molestar en torno a la refinería donde, por un lado, hay trabajadores que reclaman por una fuente de trabajo y otros, los familiares de las víctimas, que se indignan al ver que la empresa sólo piensa en hacer dinero, a cinco meses de la explosión.

"Nosotros entendemos que se necesita trabajo, y por eso no nos queremos que ellos -los obreros que protestaron- se nos pongan en contra", insistió Laura. Con ese espíritu, tienen previsto el lunes próximo movilizarse hasta las instalaciones de la refinería y entablar un diálogo.

Tras la explosión de uno de los tanques de almacenamiento de petróleo crudo, el fuego se expandió de manera descontrolada afectando el edificio, camiones y a trabajadores que estaban dentro de la planta. Numerosas dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para apagar las llamas y enfriar los tanques aledaños.

Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa en su momento anunciaron un paro y reclamaron más inversión en medidas de seguridad para evitar nuevas víctimas fatales, ya que no es la primera vez que un operario muere a causa de las fallas de seguridad en yacimientos o plantas vinculadas a la producción de hidrocarburos.

Al momento del hecho, la refinería estaba habilitada por Nación para funcionar.