La explosiva nota que dio la hija de Piñón Fijo contra el payaso

La hija del artista cordobés expresó: “Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse. No quise hacerlo en su momento, pero no me quedó más remedio, y desde ese momento he decidido no exponerme más”.

“Lo hice para cuidarme emocionalmente y para cuidar a mi familia, mi casa, mis hijos. Nunca quise exponerme desde ese lugar. Hay gente que ha interpretado que yo he comenzado con mi carrera desde lo que pasó el año pasado en cadena nacional y no, hace seis años que me animé a emprender este camino de independencia”, agregó la también animadora infantil.

sol3jpg.jpg Sol, la hija de Piñón Fijo, habló de la situación con su padre

Luego, continuó: “Quiero construir desde ese lugar, cantándole a mi familia, desde lo otro prefiero reservarlo y guardarme, es muy doloroso”.

“No quiero hablar más de ese tema, a cada periodista que me ha preguntado y a partir de lo que pasó el año pasado es inevitable la pregunta. No quiero ahondar y hay gente que me está mirando, mi mamá cuidando a mi hijo y la otra abuela también, no quiero ahondar en esos temas tristes. Perdón, pero no quiero hablar, siempre quise que esté puertas para adentro y me tuve que exponer y no me gustó”, explayó Sol Gómez Suárez.

Por último, en cuanto a como hace para superar el mal momento respondió: ““Es lo que me refugio en todos los días, en Germán mi pareja, en mis hijos y en el equipo de trabajo que tengo, muy humanos. Me siento muy orgullosa de la familia que construí, me sostiene y me apoya, es mi guarida”.