La explosiva razón por la que Angie Balbiani quiere volver a actuar

El salto a la fama de Angie Balbiani se dio con Rebelde Way , en donde interpretó a Felicitas en la serie juvenil que causó sensación en aquellos años. Sin embargo, luego de aquel rol, no logró conseguir nada que opaque el personaje que se ganó el corazón de miles de jóvenes.

Angie Balbiani.mp4

En Club Cassette, Nico Mereles recibió a Angie Balbiani y abordaron distintos temas. Entre ellos hablaron sobre cuál es el motivo por el cual la ex Rebelde Way busca retornar a la actuación. En este sentido, ella explicó el motivo dejando a todos sorprendidos.

"Porque estoy harta. Cuando hacés una nota te preguntan la misma pelotudez como ¿qué te parece Felicitas?", lanzó picante la actriz, quien lejos de estar orgullosa de que se la recuerde por su gran labor en aquella serie demuestra fastidio ante esto.

En este sentido, el periodista se disculpó e intentó remediar las cosas. Aunque ella no se mostró con la misma intención: "Sí, perdón pero hasta ahí Nico, porque me parece que si yo vengo a tu programa y vos sabés otras cosas de mí, otros trabajos míos, me parece que caer siempre en lo mismo, no solo que me hace sentir mediocre a mí sino que debería hacerte sentir mediocre a vos".

Angie Balbiani.jpeg

"Está todo bien, yo valoro tu programa pero me parece que te tenés que preparar un poco mejor para armar una nota", tiró filosa la actriz demostrando lo poco que le gusta hablar de su pasado como Felicitas de Rebelde Way.

Por lo pronto, Angie Balbiani buscará que la convoquen para afrontar un nuevo papel en búsqueda de dejar atrás las preguntas sobre la serie juvenil que le dio un nombre en el rubro de la actuación y comiencen a hablarle sobre nuevos trabajos.