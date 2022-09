La familia de Agustina Fernández acudió a una clarividente

En diálogo con LM Cipolletti, Cappello contó que una persona con acceso al departamento 1 de calle Confluencia 1301, lugar que habitaba Pablo Parra y donde fue brutalmente atacada Agustina, pudo entrar y grabar videos y tomar fotos de la escena, material que será analizado por la clarividente.

"Estamos pagando abogados, peritos, la fiscalía está investigando, pero yo como madre, y mi marido no sabia nada, me empecé a contactar con otra gente por otro lado. Cuando Agustina estaba internada me pasaron el Face de esta señora, me contacté y ella no entendía qué pasaba", contó.

Dijo que la familia para esta fecha ya esperaba tener algo sobre la investigación, pero no ocurrió. Cuestionó que aún no haya certezas de por dónde entraron ni cuántas personas fueron.

"Le pedí a la chica del complejo que cuando pueda entrar al departamento me envíe un video y fotos del lugar. Siempre que me acuesto pienso en cómo fue todo, si ella estaba preparando la ensalada y la atacaron de atrás por sorpresa, o qué pasó. La mesada da de espaldas a la puerta por donde habrían ingresado", explicó.

La chica que entró al lugar encontró restos de vidrios debajo del bajo mesada con sangre y pelos, y otro chiquito con sangre en la punta en un rincón de la puerta de entrada. Todo ese material se lo enviaron a la clarividente.

"Hace rato vengo comunicada con Verónica, nadie sabía. Yo hago y haré todo lo que pueda para saber la verdad. El fin de semana pasado fui a Lujan a visitar a la Virgen. Más allá de lo que esta señora pueda colaborar o no, genera un movimiento. Genera presión", expresó la mamá de Agustina.

Afirmó que confía y tiene mucha fe en el perito Prueger, en sus abogados y que espera una respuesta pronto. Además, celebra la conformación de una comisión especial para la investigación integrada por el fiscal y la Brigada de Investigaciones de la Policía.

"Me preocupa que todo sigue así, sin avances. Ya pienso en organizar la próxima marcha en octubre, pero va a ser con otra actitud. Yo siempre lloré en las marchas, pero eso ya pasó, ahora voy a gritar. Me voy a instalar frente a la Fiscalía con un megáfono todo el día si es necesario", expresó.

Dijo que como madre, no va a parar hasta saber la verdad. "Siempre la pienso y sueño con ella cada noche. Cada día que pasa es más difícil, y los fines de semana estamos destrozados", confesó.

Sobre el informe de la clarividente, dijo que en los próximos días lo hará publico en sus redes sociales.

Verónica Contreras de los Santos.jpg

Quién es Verónica Contreras de los Santos

La mujer fue Policía en Mendoza, se retiró y pasó un tiempo en Gendarmería Nacional. Luego decidió dedicarse por completo a ayudar a buscar personas desaparecidas y a esclarecer crímenes.

Colaboró en las investigaciones por a desaparición de Abigail Carniel, una adolescente de Mendoza que aún no se sabe qué ocurrió, y también en el caso de Sofía Herrera, entre otros. En este último, la mujer aseguró que los padres la habían matado por lo que fu denunciada.

En el marca de la causa la Justicia la declaró inimputable luego de que la pericias psicológicas y psiquiátricas arrojaran como resultado que padecía un cuadro de psicosis y que tenía sus facultades mentales alteradas.