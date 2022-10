La familia de Thiago de Gran Hermano mostró las condiciones en las que vive

Embed

Luego fue turno de hablar para Brisa, la joven hermana gemela de Thiago. “Nos anotamos él, mi hermana y yo, y quedó él. No se quería anotar él y nosotros le insistimos, justo vino de jugar a la pelota y le dijimos y nos terminó diciendo ‘Bueno, anotame cargosa’. Y se le dio”, contó.

“Ya lo ando extrañando, somos muy unidos. Él como hermano es un gran ejemplo para todos, estoy muy orgullosa de él. Creo que es un ejemplo porque pasamos todos juntos y creo que un pibe de su edad no pensaría en sus hermanos como piensa él”, agregó Brisa.

Lo que más me gusta de él es su personalidad, siempre nos nombra a nosotros, ayer ya estaba mariconeando un poco que andaba extrañando. Cada vez que veo el programa lloro.

Camila, la hermana mayor de la casa también habló sobre el participante y reveló todo el sacrificio que hacía antes de entrar a la casa: “Yo estuve trabajando con Thiago en el mercado, se lo que es levantarse a las 4 de la mañana, con frío y hambre. La sufrimos”.

“Creo que se está comprando a todos los argentinos. Lo siguen todos, hablan mucho de él, todo el tiempo. La otra vez me paraba la gente para felicitarme por Thiago y mucho no me vio la gente”, aseguró el padre de Thiago antes de agregar: “Vivimos en una casa humilde, pero es lo que hay, lo hacemos con mucho orgullo”.