La familia de Yoselyn junta dinero para viajar a Perú

La joven cipoleña Yoselyn Milagros Pino Díaz continúa desaparecida en Perú y no hay novedades. La principal hipótesis es que podría haber sido captaba por una red de explotación sexual. Sus tíos realizan una colecta para poder viajar.

Pasan los días y la desesperación aumenta. Es que pese a la difusión del caso en los medios periodísticos, aún no hay novedades sobre el paradero de la joven de Cipolletti.

"Quiero viajar con mi esposo. Yo soy discapacitada, tengo un solo ojo y uso silla de rueda para movilizarme. No es que no camino, sino que lo hago con andador, sólo uso la silla para desplazarme en grandes distancias. Queremos estar allá cuando la rescaten y se pueda encontrar con caras conocidas, y poder contenerla. Pero no tengo los medios para viajar, estoy juntando", expresó Díaz en diálogo con LM Cipolletti.

El recorrido del viajes es desde Cipolletti a Buenos Aires, luego a Lima y desde allí en avión hasta la región de Puerto Maldonado.

"Es mucho dinero en pasajes, hospedajes, y los gastos que seguramente tendremos como medicación que necesitara ella. Desde Nación dijeron que sólo se harían cargo del traslado de ella a la Argentina. La gente ya empezó a ayudar enviándonos dinero a Mercado Pago, todo ayuda, lo que puedan colaborar", comentó la mujer.

El CVU de Mercado pago es el número 0000003100063480454732 y el alias es: cedas.aereo.ovni.mp

"Ya comenzaron a enviarme dinero, me transfieren 100, 200 o 300, que es poco, pero todo suma. Agradezco mucho. Yo voy a ir publicando todos los gastos que hagamos para que sea transparente", explicó la tía.

Sobre la causa, dijo que no hay novedades sobre la ubicación de la joven y que se están esperando los resultados de diferentes diligencias de la Embajada argentina en Perú.