La famosa argentina que es parte de las fantasías de El Conejo de Gran Hermano

Además, aseguró que se irán a vivir juntos muy pronto. "Estamos hace dos meses, vamos paso a paso. Veremos lo que nos depara el destino. Por el momento estamos bien. Construyendo en lo laboral, ella debe tener sus espacios, yo los míos. Nos falta muchísimo por recorrer", aclaró el cordobés.

Acerca de sus momentos de intimidad, el exparticipante no tuvo ningún tapujo a la hora de revelar sus más grandes hazañas. Indicó que se llegó a disfrazar de Batman para ir a la cama y ante la pregunta "¿qué venderías de tu cuerpo?", el Conejo respondió, sin dudarlo: "Las partes íntimas, el pene. El pene no tanto, pero la espalda sí".

Desde que Alexis ingresó a la casa más famosa del país dejó en evidencia ser un jugador destacado. Con muy bajo perfil, pero siendo un estratega en las sombras, el cordobés de 29 años hizo una alianza y se puso de novio con su compañera con la participante correntina, además de ir teniendo varias peleas con otros concursantes.

Pero su historia fuera de Gran Hermano también tiene una particularidad. Oriundo de la ciudad de General Cabrera, aproximadamente a 170 kilómetros de Córdoba Capital, el jugador es conocido por ser un productor agropecuario de la zona y en su carta de presentación dio varios detalles.

"Inspecciono semillas, la tierra, la plantación, hago un trabajo de ingeniero por más que no lo sea", dijo sobre la labor que ejerce y que tiene con su familia. Además, explicó que en paralelo fue jugador de fútbol. "Jugué toda la vida al fútbol y no llegué a primera porque me gusta más la noche que la disciplina", explicó el Conejo.