La Feria del Libro y sus recitales desataron una inesperada polémica con vecinos

"Ayer hablábamos con varios vecinos y es bastante insostenible la situación. Uno de ellos planteaba qué pasa si uno vive con una persona con autismo que es sensible al sonido", planteó, antes de relatar en primera persona algunas escenas de su vida familiar que se ven afectadas por el desarrollo del evento.

"El martes mi hijo no podía dormir la siesta. Mi perra, cuando arrancan las pruebas de sonido se esconde debajo de la cama", ejemplificó.

En sintonía, otro vecino comentó que vive a 16 cuadras del escenario y que su departamento vibra por el sonido. "La música aturde mal y le genera ataques de ansiedad a mi hija", agregó.

"Esto nos ha pasado antes con otros tipos de eventos, pero jamás tantos días. Un evento de uno o dos días se tolera, pero ya llevamos casi diez días en continuado. Arranca tempranito con pruebas de sonido cerca del mediodía y se estira hasta las 10 de la noche, 10 y media. Varía según el día, pero hay días que el sonido y la música se siente desde el mediodía a la noche", remarcó Juan Pablo, quien se comunicó con el Municipio para manifestar su reclamo.

"Me comuniqué con el 147 y me dijeron que no podían recibir ningún tipo de material audiovisual. Me pidieron que lo redactara. Igualmente me parece un poco difícil hacer un reclamo a esta altura. Ayer estuvimos hablando con otros vecinos para ver qué se puede hacer para que el año que viene no se vuelva a realizar este evento ahí y más durante un tiempo tan largo. Por ahí un fin de semana uno lo tolera, hasta es lindo. El tema es cuando son tantos días, en una franja horaria tan grande. No es solo el ruido, también está el caos vehicular. Ayer no podía llegar a mi casa", lamentó.

"Lo que debería hacerse es una tarea de prevención y un estudio de impacto ambiental antes de organizar todo. Si lo hacen, no creo que les salga favorable", concluyó.