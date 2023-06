La feria de diseño Ohlalá celebra sus 5 años con un súper evento

ohlala.jfif

Desde la organización del evento remarcaron el gran protagonista de las jornadas será "el diseño emprendedor de toda la Patagonia: de Neuquén, Rio Negro y provincias invitadas como Chubut y Córdoba, que vienen a exponer por primera vez en nuestra ciudad".

Además de un las exhibiciones de productos con diseño de autor, la edición aniversario de Ohlalá incluirá meetings en vivo, desfile de diseñadores y marcas, espacio gastronómico, espacios interactivos de reconocidos sponsors que acompañan al evento y "un Ohlala Stage" para que el publico pueda disfrutar de la experiencia de charlas en las que los disertantes compartirán historias personales sorprendentes. Además habrá espacio específico de fotos para que los visitantes puedan subir a sus redes sociales.

Quienes digan presente en el evento podrán participar de sorteos con atractivos premios de las marcas auspiciantes. La entrada es libre y gratuita.

Historia

Ohlalá nació en 2018, como consecuencia del crecimiento que tuvo Blue Light, la marca de agendas y cuadernos creados por Antonella Almirón, la hija de Miriam Anriquez.

"Yo la acompañaba a las ferias a vender. Tuvimos distintas experiencias, buenas, malas, pero siempre tratamos de sacar lo mejor y aprender de cada una de ellas. Y empezamos a pensar la idea de poder armar un espacio propio porque, además, conocíamos a otras emprendedoras con diseño de autor en otros rubros, que tenían la misma inquietud", contó Miriam en diálogo con LMN en octubre del año pasado.

Con ese objetivo, Miriam volvió a poner en valor su experiencia en organización de eventos y creó Ohlalá abriendo el juego a la participación de toda su familia. "Hicimos una reunión y Lucas me dijo que se iba a encargar de la parte administrativa. Antonella se comprometió con la parte de marketing y diseño (le pedí que haya muchas flores), y yo me puse al frente del resto. La primera edición fue en el Club YPF, en junio del 2018. La gente estalló, no se podía caminar", recordó con alegría Miriam.

SFP Ohlala Desing agendas (21).JPG Antonella y Miriam, las creadoras de la feria de diseño Ohlalá Sebastian Fariña Petersen

Actualmente Ohlalá cuenta con una plataforma online de ventas (www.ohlaladesigneventos.com) y realiza eventos mensuales con 60 emprendedores que confeccionan en forma artesanal su producto, el envoltorio y cada uno de los stands.

"Creo que Ohlalá más que una feria es un evento de diseño que invita a vivir una experiencia única, que va más allá de la compra. Es un paseo, una salida en sí. Una de las características que tiene Ohlalá es que vos venís, mirás y te asesoran. Cada emprendedora te explica cómo elabora el producto, más allá de que compres o no", destacó.

"Varios clientes se han transformado en emprendedores. Es una satisfacción ver que siguen con nosotros a lo largo de los años, saber que a partir de la feria pudieron hacer más ventas y tener más trabajo", concluyó.