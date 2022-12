La feria Ohlalá anticipa las fiestas con una edición solidaria

Miriam relató que Pabla creó Corazón Valiente en el 2018 "a partir de su deseo de alimentar a más de 80 niños que cada día buscan su plato de comida en su casa". En esta ocasión, dijo, "la idea es armar una gran merienda navideña no solo para esos 80 o 90 chicos que tiene diariamente, sino también para todos los chicos del barrio Belén" y sostuvo que "hay chicos que no conocen un buen pan dulce, no tienen acceso a los productos de la canasta navideña que para muchos es habitual". Así, el objetivo es que además de esa merienda, cada chico pueda llevar una bolsa navideña a su hogar.