La feroz crítica del ex presidente de River a la estatua de Marcelo Gallardo

Pero no simplemente por el homenaje al Comandante, sino que también por un curioso elemento en la estatua. Es que Gallardo fue retratado con un bulto sumamente exagerado, y en ese marco, quien salió a criticar la efigie fue nada menos que el ex presidente, Rodolfo D'Onofrio.

“En el acto yo estaba de espaldas a todo lo que ocurrió, no la había visto. Cuando me muestran la foto y me dí cuenta dije 'qué barbaridad'. No estoy de acuerdo para nada”, señaló el ex mandatario de la institución.

D'Onofrio estatua Gallardo D'Onofrio habló sobre la estatuta del ex DT de River

Luego, contó también que espera que puedan corregir eso. “No hablé con los dirigentes pero supongo que estarán viendo cómo hacer, pero esto tiene que tener una modificación porque no hace a lo que es River”.

“Cuando ví que era tapa de diario al otro día no lo podía creer. Estoy convencido que los dirigentes de River lo deben estar pensando de la misma manera y lo van a solucionar”, cerró el presidente de la época gloriosa de River con el Muñeco.

Ante las críticas y los comentarios, rápidamente circuló el rumor de que podrían modificarla para acercarla a unos parámetros más normales. La escultora Mercedes Savall sostuvo que la exageración de la entrepierna de Gallardo fue un guiño para los hinchas, en referencia al valor y el coraje del entrenador.

Por su parte, Carlos Trillo, impulsor de la estatua, aseguró que "se puede corregir" y que no tendría drama en hacerlo. Eso sí, para él no le pareció exagerado y lo hubiera hecho incluso "más grande". En todo caso, ahora la decisión debería tomarla la Comisión Directiva porque pertenece al club.