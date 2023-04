La feroz crítica de Juan Pablo Varsky a River tras el empate en Tucumán

River no logró estirar su ventaja en la tabla de posiciones, pero al menos se trajo un punto en un partido complicado frente a Atlético Tucumán. Quien analizó el encuentro fue Juan Pablo Varsky , quien no temió a la hora de ser duro y criticar al equipo.

Para lo que fue este partido, el entrenador eligió darle descanso a los jugadores que venían con varios minutos consecutivos. Para el periodista, esto influyó en el bajo nivel que tuvo el equipo respecto a partidos anteriores.

River-Juan Pablo Varsky-.jpg

Es por eso que trató de explicar lo sucedido: “Cuando los suplentes ingresan en un equipo con gran funcionamiento, generalmente se acoplan a ese nivel y las falencias se maquillan”. Esto es lo que venía pasando, ya que cuando ingresaban los suplentes lo hacían en gran nivel, pero ahora que les tocó ser titular no se vio esa faceta.

Ante esto, aclaró: “Cuando juegan muchos suplentes de entrada, desaparece ese beneficio. Hubo rendimientos muy preocupantes en River: Maidana, Gómez, Simón, Rondón”.

River-Juan Pablo Varsky-.twitter.jpg

Luego de dar estas explicaciones y apuntar a los suplentes por el bajo nivel, habló sobre Salomón Rondón, con quien fue mucho más duro a la hora de dar su punto de vista. “El rendimiento de Rondón en River es muy flojo. Y también lo ha sido con los titulares. No se vincula solo a su aporte en goles”, marcó haciendo hincapié en que este no fue el único partido que el Venezolano no pudo mostrar su mejor versión.

“El partido vs. Huracán ha sido la excepción”, aclaró sobre el partido en el que marcó dos goles. Sin embargo, lo describió siendo muy duro: “Lento, sin lucidez ni técnica en espacios reducidos para asociarse a un circuito, fallando por mucho en varias chances claras. Tampoco es eficaz en la presión”.