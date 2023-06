La feroz respuesta de Gianinna Maradona a Jimena Barón después que la ataque en un show

La Cobra había aprovechado el preludio de su canción La Araña para lanzar un breve monólogo: “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca”, relató mientras la gente se hacía escuchar con sus gritos.