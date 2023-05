La firme respuesta de Matías Almeyda cuando le preguntaron si quiere ser DT de River

Luego, se explayó y contó: “Yo ya estuve en River. Yo le di todo lo que tenía y no creo poder dar más. Hoy hay un entrenador que me encanta, me encantó lo que hizo Gallardo antes, y me encanta lo que hace Demichelis ahora”.

almeyda river Matías Almeyda habló sobre sus intenciones de volver a River

“Soy un hincha. Me pone contento ver el estadio. Yo ya pasé, y el hombre tiene que saber decir hasta donde llega. El hombre tiene que saber decir no. El ego no me puede ganar donde quiero vivir yo, como quiero vivir”, continuó.

Al Pelado le tocó vivir el descenso como jugador y el torneo en el Nacional B como entrenador, y por ello le preguntaron si no le gustaría vivir las buenas de River: “Yo disfruté las buenas. Fui campeón de Libertadores, fui campeón invicto, fui campeón dos veces más. Y después me tocó la otra y fue la demostración de amor a un club, donde muchos decían que no. Ya con eso quedé lleno”.

“Después para los demás puede ser poco, mucho, pero no me interesa. Para mí fue muchísimo, fue de los más grande, porque si me iba mal ahí no dirigía nunca más, y lo tenía bien claro”, agregó el ex mediocampista.

Por último, Almeyda cerró el tema: “Entonces ya está, no vivo pensando en otras cosas, vivo pensando en hoy. No me puedo permitir pensar en mañana que no sé que va a pasar, porque sino no disfrutás el hoy”.