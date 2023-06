La Fiscalía de Neuquén lidera el ranking nacional de eficacia

Sobre este escenario, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén es el más eficaz del país de acuerdo a la información procesada de 2021. El segundo lugar lo ocupa el Ministerio Público de Río Negro y el tercero el de Chubut. En tanto, el último lugar fue para el Ministerio Público Fiscal de Nación. Los de Tucumán, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Misiones y Catamarca, no presentaron ni respondieron los pedidos de información. Un informe anterior, también realizado por INECIP, había posicionado al organismo neuquino en el tercer lugar del podio de los más eficaces.

“Este segundo reporte estadístico muestra una destacable 'mejora' de Ministerios Públicos Fiscales como los de Neuquén y Río Negro, que lograron superar el techo general del 10% de eficacia que había mostrado el ranking del 2019, aumentando más que el doble su tasa anterior. Las variaciones interanuales pueden responder a un mejor desempeño de las fiscalías, pero también a una mejora en los sistemas de registro. En cualquier caso, se trata de un efecto deseable. Se destaca, sobre todo, un claro aumento en la cantidad de acuerdos reparatorios (realizados o registrados) que, como es de esperar en una política criminal orientada a la gestión del conflicto, es la herramienta más utilizada en aquellas provincias que alcanzan mayores niveles de eficacia”, puntualizó el estudio.

La tasa básica “mide cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad. Para eso, se comparan la cantidad de casos penales ingresados, con la cantidad de salidas de calidad político-criminal básica: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. En todos los casos, se trata de información oficial solicitada a los propios Ministerios Públicos Fiscales”, explicó INECIP.

Además, explicó que “es una tasa factible con la limitada información disponible. Un tercio de los Ministerios Públicos Fiscales del país no producen o no enviaron (en los 4 meses que duró la etapa de recolección de información) ni siquiera la información básica, y prácticamente ninguno de ellos la pública periódicamente”.

El nuevo informe indicó que “la eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales es un requisito fundamental para la vigencia de la democracia. Las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social”.

En este contexto destacó que “evaluar esa eficacia es una acción esencial para mejorar el desempeño político-criminal de los Ministerios Públicos”.

Con tono crítico, sostuvo que “pocos Ministerios Públicos de nuestro país realizan esta tarea. De hecho, muchos ni siquiera producen información sobre su propio funcionamiento, aún la más básica, como la cantidad de casos que ingresan y la forma en que finalizan. Esta carencia de datos no solo impide una evaluación profunda, sino que afecta el más mínimo monitoreo cotidiano propio de cualquier organización. Este 'manejar a ciegas' tiene un evidente impacto en los resultados”.

Gerez: "Hemos intervenido en 150 conflictos públicos complejos"

El fiscal general José Gerez afirmó ayer que el Ministerio Público Fiscal intervino en la gestión de 150 conflictos públicos complejos durante los últimos nueve años en la provincia.

"Hemos trabajado para brindar soluciones en más de 150 conflictos públicos complejos desde 2014 y hasta la actualidad". Agregó que todos "surgieron en la provincia de Neuquén y mediante el trabajo del Ministerio Público Fiscal pudieron obtener una respuesta estructural y a través del diálogo".

Las declaraciones las realizó durante un conversatorio sobre gestión de la conflictividad que brindó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fue organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina).

Los conflictos públicos complejos son aquellos en los que hay multiplicidad de partes involucradas; con ámbitos estatales de por medio; que tienen fuerte repercusión en la opinión pública; en los que se afecta la prestación de servicios públicos o esenciales. "A través de los y las fiscales, con el equipo de Mediación y Conciliación, hemos intervenido en todo el territorio provincial en el marco de una política de gestión de la conflictividad que prioriza la armonía y la paz social, tal como lo indica la legislación provincial", indicó Gerez.

Sobre este último aspecto, afirmó que la Reforma Procesal Penal permitió incorporar nuevas herramientas para que el Ministerio Público Fiscal trabaje sobre los conflictos públicos complejos, como la mediación, la conciliación y las mesas de diálogo.

Señaló que sin el proceso de Reforma Procesal, que desde 2014 cambió el funcionamiento y la organización de la justicia Penal, "esto no hubiese sido posible; veamos sino lo que pasa con la Justicia Federal Penal, donde la única forma de dar soluciones es hacer juicios". Y remarcó que "no es casualidad que nuestro Ministerio Público Fiscal hoy en día sea el más eficaz del país según los organismos externos que evalúan las gestiones de todos los Ministerios Públicos".

El jefe de fiscales provinciales también puntualizó que "la actividad hidrocarburífera no es un bien jurídico protegido en la actualidad; el Código Penal tiene artículos que son del siglo pasado que fueron pensados para otros tiempos y actividades".

Durante el conversatorio ante los socios y socias de AmCham Argentina, Gerez detalló además las medidas que adoptó la fiscalía para investigar diversos hechos atribuidos a la organización RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). "En Neuquén el pueblo mapuche es un pueblo pacífico que nada tiene que ver con la RAM", afirmó.