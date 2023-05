La foto y el mensaje conmovedor que la esposa de Guillermo Vilas le dedicó en su momento más difícil

Sin dudas uno de los más grandes dentro del panteón de deportistas argentinos, Guillermo Vilas es uno de los grandes referentes del deporte nacional. Por eso, cada aparición del tenista genera una gran emoción entre los argentinos, que se alegran de verlo y le expresan, aunque sea de manera virtual y por intermedio de su esposa, todo el amor y el cariño que le tienen. Phiangphathu Khumueang, pareja del ex tenista argentino, compartió una nueva foto de su esposo y alegró a todos sus fanáticos.

Guillermo Vilas padece los primeros síntomas del Alzheimer. El diagnóstico se reveló en 2020 y fue Tito Vázquez, exjugador de tenis y ex capitán del equipo argentino de Copa Davis en los años 70, quien habló públicamente sobre la salud del reconocido tenista. En 2018, Vázquez señaló que creía que Vilas estaba experimentando los primeros síntomas de Alzheimer.

Quien también habló del tema hace un tiempo fue Batata Clerc, otro de los grandes referentes del tenis argentino. “Hace muchos años estaba en Roland Garros, me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un whatsapp donde me dijo ‘Batata, estoy un poco enfermo’. Es muy duro hablar de él. Yo hice toda mi carrera a su lado, lo extraño y sufro mucho por él”, contó.

Guillermo Vilas reapareció 2.jpg

El Alzheimer es una forma de demencia que ocasiona dificultades en la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los signos y síntomas tienden a desarrollarse gradualmente y empeoran con el tiempo, llegando a interferir con las actividades cotidianas.

En las primeras etapas, los problemas de memoria son leves, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. La esperanza de vida promedio para quienes padecen esta enfermedad es de aproximadamente ocho años desde que los síntomas se hacen evidentes, aunque la duración puede variar de cuatro a 20 años, dependiendo de la edad y otras condiciones de salud.

Willy reside en Mónaco junto a su esposa e hijos, y allí recibe los cuidados médicos necesarios para hacer frente a la grave situación que atraviesa.