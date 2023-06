La frase más dura que Silvina Luna escribió su libro

Lotocki estuvo preso un tiempo, pero luego salió libre porque la Justicia consideró que las pruebas no eran determinantes en sus casos por mala praxis (ayer habló de una polémica manera en Telenoche). Algunos pacientes vivieron normalmente, pero el caso de Silvina es grave, ya que está padeciendo un infierno y su caso se complica día a día.

En la charla con LAM, Luna sostuvo: "La causa penal por mala praxis que hice no es por dinero. Le dieron (a Lotocki) 4 años nomás, por el daño que me hizo a mí y a otras chicas. A veces lo suelto (Lotocki), pero lo veo que sale en algún lado y dice mentiras, me agarra ganas de matarlo. Escuché que salió su esposa y niegan todo".

"Nunca intentó comunicarse conmigo. Lo llamé para decirle si quería pedirme perdón, pero me dijo que no y quedó ahí. Tenía una vida normal, algunas veces con dolores, más cuando se me subía el calcio. Ahí tenía mucho cansancio, solo quería dormir. Todo esto fue en el 2013, me hice un análisis de rutina y me salió el calcio alto. Después descubrieron que fue una consecuencia del producto que me pusieron. Mi cuerpo lo rechazó", cerró.

Minutos más tarde, Angel mostró el libro que escribió Luna y recomendó su lectura. Pero se quedó con su frase más dura: “Aprovechen, disfruten. Me di cuenta que era un simple ser chiquitito. Está bueno saber que vamos a morir para vivir”, terminó. ¡Fuerza!