La fuerte crítica de Luis Brandoni a Ricardo Darín por su participación en Argentina, 1985

Brandoni recordó el papel fundamental que tuvo Alfonsín en la historia argentina al impulsar el Juicio a las Juntas, afirmando: "El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa".

Brandoni Ricardo Darín 2.jpg

El actor también compartió que, a pesar de su indignación, no se ha comunicado con los protagonistas de Argentina, 1985: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía".

En cuanto a su colega Ricardo Darín, Brandoni expresó su opinión sobre su orientación política: "No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo '¡Soy un pelotudo!'".